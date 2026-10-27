Новий Джеймс Бонд: названо трьох претендентів на роль агента 007
2026-27-10    39

Новий Джеймс Бонд: названо трьох претендентів на роль агента 007

Американська студія Amazon MGM Studios розпочала фінальний етап відбору актора на роль Джеймса Бонда в новому фільмі про агента 007. Кінопроби кандидатів стартували 23 жовтня 2026 року та мають продовжитися наступного тижня. Серед імовірних претендентів називають британських акторів Джека Лаудена, Каллума Тернера та Джоша О’Коннора. За інформацією Deadline, запрошення на фінальний етап отримали щонайменше четверо акторів, однак ім’я четвертого кандидата поки не розголошують.

Усі троє акторів мають досвід роботи в масштабних кінопроєктах і телевізійних драмах. 36-річний шотландець Джек Лауден відомий за серіалом «Повільні коні», військовою драмою Крістофера Нолана «Дюнкерк» і мінісеріалом BBC «Війна і мир», у якому він зіграв графа Миколу Ростова. Його участь у проєктах різних жанрів дала змогу продемонструвати як драматичні, так і фізично складні ролі.

Ще один претендент, 36-річний Каллум Тернер, знімався у франшизі «Фантастичні звірі», серіалах «Володарі повітря» та «Клей». У телевізійній адаптації «Війни і миру» він виконав роль князя Анатоля Курагіна, тоді як Лауден зіграв Ростова. Обидва актори вже працювали в історичних постановках, проте остаточний вибір виконавця ролі Бонда залежатиме від вимог творців майбутньої стрічки.

Третім можливим кандидатом називають Джоша О’Коннора, який здобув широку впізнаваність завдяки серіалу «Корона». Там він зіграв принца Чарльза, нинішнього короля Великої Британії. Також актор виконав одну з головних ролей у фільмі «Претенденти». Інформацію про його участь у фінальних кінопробах поширили медіа, однак офіційного підтвердження від Amazon MGM Studios немає.

Видання Variety також повідомило про фінальний етап кастингу, згадавши Джека Лаудена та Каллума Тернера. Водночас студія поки не оприлюднила ані повного переліку претендентів, ані критеріїв остаточного рішення. Тому названі актори залишаються кандидатами, а не затвердженими виконавцями головної ролі.

За інформацією Deadline, перший етап прослуховувань відбувся ще в серпні. Після нього режисер майбутньої картини Дені Вільнев, продюсери Емі Паскаль і Девід Гейман та представники студії звузили список претендентів. Заключні проби спочатку планували провести на початку жовтня, але графіки акторів не збіглися, через що відбір перенесли на другу половину місяця.

Новий фільм стане першою частиною франшизи про агента 007 після переходу творчого контролю над нею до Amazon MGM Studios у 2025 році. До цього ключові рішення щодо розвитку бондіани, зокрема вибору виконавця головної ролі, ухвалювали продюсери Барбара Брокколі та Майкл Вілсон. Зміна структури управління відкрила новий етап розвитку серії, але водночас посилила увагу до того, яким буде наступний образ культового британського шпигуна.

Режисером майбутнього фільму призначили Дені Вільнева, відомого за стрічками «Дюна» та «Той, хто біжить по лезу 2049». Сценарій пише Стівен Найт, автор серіалу «Гострі картузи». Поєднання режисера, який працює з масштабними кінематографічними історіями, та сценариста з досвідом створення кримінальних драм може визначити тональність нового фільму, однак сюжет і деталі персонажа поки не розкриваються.

За всю історію офіційної бондіани агента 007 зіграли шестеро акторів: Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан і Деніел Крейг. Останній фільм із Крейгом у головній ролі — «Не час помирати» — вийшов у 2021 році. Стрічка завершила його історію в образі Бонда, залишивши студії завдання представити нового виконавця та сформувати наступний етап франшизи.

Терміни виходу нової картини поки не оголошені. За даними медіа, ім’я наступного Джеймса Бонда можуть назвати до кінця 2026 року. До офіційного оголошення студії будь-які припущення щодо переможця кастингу залишаються непідтвердженими. Вибір актора визначить не лише обличчя наступного фільму, а й те, як одна з найвідоміших кінофраншиз адаптуватиметься до нової аудиторії.

Amazon MGM Studios, Дені Вільнев, Джеймс Бонд, Джек Лауден, Каллум Тернер, кіно
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