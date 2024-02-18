Новоа гри в серії Metro з’явиться в 2025 чи 2026 році

Сьогодні виповнилося п’ять років з дня виходу українського шутера Metro Exodus від української 4А Games. На честь ювілею автори повідомили, що продажі гри за цей час склали 10 млн копій.

Також розробники опублікували “дорожню карту” всієї франшизи Metro, де ще раз підтвердили, що наступна частина основної серії знаходиться в розробці. Вона “повернеться, коли буде готова”.

Подробиць про гру і дати виходу поки немає.

Судячи з календаря, на випуск нової повноцінної частини Metro цього року можна не розраховувати: розмите число не дуже-то нагадує цифру 4. Найімовірніше, гра з’явиться в 2025 чи 2026 році.