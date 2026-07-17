Нові санкції США проти РФ підтримали понад 60 сенаторів: що заважає ухваленню

У Сенаті США двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії вже заручився підтримкою понад 60 сенаторів, що теоретично забезпечує достатню кількість голосів для його схвалення. Водночас документ поки не винесений на розгляд через процедурні питання, а після можливого схвалення Сенатом його ще має підтримати Палата представників. Про це повідомило видання Axios із посиланням на джерела в Конгресі.

За інформацією співрозмовників видання, наразі законопроєкт має щонайменше 61 співавтора. Серед них 39 сенаторів-республіканців і 22 демократи, що свідчить про широку двопартійну підтримку ініціативи. Попри це, остаточні строки розгляду документа залишаються невизначеними, оскільки керівництво Сенату ще не погодило час для проведення дебатів і голосування.

Автором законопроєкту був сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який понад рік просував ідею суттєвого посилення економічного тиску на Росію. Первинна редакція документа передбачала запровадження мит у розмірі 500% щодо держав, які продовжують купувати російську нафту, природний газ, нафтопродукти та інші енергоносії. Після смерті сенатора у липні 2026 року майбутнє законодавчої ініціативи певний час залишалося невизначеним.

Просування документа продовжив сенатор-демократ Річард Блюменталь, який є одним із його співавторів. Під час доопрацювання законопроєкту окремі положення були переглянуті. Зокрема, максимальний рівень мит пропонується знизити із 500% до 100%, однак загальна концепція документа — посилення економічного тиску на Росію та скорочення її доходів від експорту енергоносіїв — збереглася.

Одним із головних інструментів законопроєкту залишаються вторинні санкції проти країн, які продовжують закуповувати російські нафту й газ. У полі зору американських законодавців насамперед перебувають Китай та Індія, які після запровадження західних обмежень значно збільшили імпорт російських енергоносіїв. Автори документа вважають, що скорочення експортних доходів Москви може посилити економічний тиск на Кремль.

Окремий блок законопроєкту присвячений боротьбі з так званим тіньовим флотом Росії. Йдеться про мережу танкерів, які, за оцінками західних країн, використовуються для транспортування російської нафти в обхід чинних санкцій та механізму цінової стелі. Запровадження додаткових обмежень щодо таких суден розглядається як один зі способів ускладнити експорт російської сировини.

Позиція адміністрації президента США Дональда Трампа щодо документа залишається стриманою. Президент не висловив повної підтримки законопроєкту в його нинішній редакції, однак раніше заявляв, що готовий підписати документ як данину пам’яті Ліндсі Грему. Водночас остаточне рішення залежатиме від змісту фінальної версії, яку погодять обидві палати Конгресу.

Якщо законопроєкт буде схвалений Сенатом і Палатою представників та підписаний президентом, він може стати одним із наймасштабніших пакетів американських економічних санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни, а також суттєво вплинути на міжнародну торгівлю російськими енергоносіями та глобальний енергетичний ринок.