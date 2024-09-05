Нові призначення у КМУ: Стефанишина – міністр юстиції, Сибіга – голова МЗС, Коваль – МінАПК
2024-05-09    112

Нові призначення у КМУ: Стефанишина – міністр юстиції, Сибіга – голова МЗС, Коваль – МінАПК

Як пишуть ЗМІ, сьогодні ВРУ провела цілу низку призначень нових міністрів.

Рада затвердила такі призначення:

  • Ольга Стефанишина – міністр юстиції,
  • Андрій Сибіга – голова МЗС,
  • Олексій Кулеба — міністр розвитку громад та територій;
  • Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
  • Світлана Грінчук — міністр захисту природи та природних ресурсів;
  • Микола Точицький — міністр культури та стратегічних комунікацій,
  • Герман Сметанін — міністр зі стратегічних галузей промисловості,
  • Наталія Калмикова — міністр у справах ветеранів,
  • Віталій Коваль — міністр аграрної політики.
ВРУ, КМУ
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