Нові призначення у КМУ: Стефанишина – міністр юстиції, Сибіга – голова МЗС, Коваль – МінАПК

Як пишуть ЗМІ, сьогодні ВРУ провела цілу низку призначень нових міністрів.
Рада затвердила такі призначення:
- Ольга Стефанишина – міністр юстиції,
- Андрій Сибіга – голова МЗС,
- Олексій Кулеба — міністр розвитку громад та територій;
- Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
- Світлана Грінчук — міністр захисту природи та природних ресурсів;
- Микола Точицький — міністр культури та стратегічних комунікацій,
- Герман Сметанін — міністр зі стратегічних галузей промисловості,
- Наталія Калмикова — міністр у справах ветеранів,
- Віталій Коваль — міністр аграрної політики.