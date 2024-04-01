Нові правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну запрацювали з 1 квітня

Відсьогодні в Україні змінилися правила ввезення гуманітарної допомоги. З 1 квітня завозити гуманітарну допомогу в Україну можна лише через Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги.

Що змінюється?

Щоб завести гуманітарну допомогу в Україну, волонтерським організаціям необхідно:

▪️Зайти на сайт good.gov.ua та авторизуватися як отримувач гумдопомоги за допомогою КЕП. Для реєстрації вказується ЄДРПОУ організації, за яким з реєстру далі підтягується інформація про місце її реєстрації та керівництво. Так БФ присвоюється індивідуальний номер у Єдиному реєстрі.

▪️Заповнити перелік вантажів, які будуть завозитися, у розрізі категорій вантажу. Форма декларації відповідає паперовій, яка діяла раніше: це “спрощена” декларація із зазначенням обсягу та типу вантажу.

▪️Згенерувати унікальний код гуманітарного вантажу. Цей код використовується під час проходження митниці замість паперової декларації. З моменту реєстрації вантажу до моменту перетину ним кордону даються 30 днів.

Після завезення допомоги в Україну гуманітарка розподіляється, і в системі генерується автоматичний звіт з інформацією про те, куди були розподілені товари. Зазначається лише населений пункт.

Коли вантаж перебуває на території України, БФ зобов’язані прозвітувати про її використання до 15 числа наступного місяця з моменту ввезення, але не більше ніж через 90 днів.