Із 27 червня 2026 року в Україні набрали чинності зміни до Порядку організації та ведення військового обліку, затверджені постановою Кабінету Міністрів №812 від 10 червня 2026 року. Документ оновлює правила взаємодії роботодавців із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), розширює використання електронних сервісів і змінює процедури перевірки військово-облікових документів, звірки даних та повідомлення про кадрові зміни. Головна мета реформи — скоротити паперовий документообіг, синхронізувати державні реєстри та зробити військовий облік більш автоматизованим. Нові норми поширюються на підприємства всіх форм власності, державні органи, заклади освіти та громадян, які перебувають на військовому обліку.

Що передбачає постанова №812

Постанова Кабінету Міністрів №812 внесла зміни до Порядку №1487, який визначає механізм ведення персонального військового обліку в Україні. Документ адаптує процедури до цифрових сервісів, що останніми роками активно впроваджуються державою.

Ключовою зміною став перехід до електронного обміну інформацією між роботодавцями та ТЦК. Якщо підприємство має технічну можливість, обмін даними здійснюватиметься через електронні сервіси, зокрема портал «Дія» або кабінет персонального військового обліку. Паперовий формат залишається резервним механізмом лише у випадках відсутності доступу до цифрових інструментів.

Як змінилися правила прийняття працівників на роботу

Одне з найважливіших нововведень стосується перевірки військово-облікових документів під час працевлаштування.

Відтепер роботодавець має право приймати як паперовий, так і електронний військово-обліковий документ. При цьому електронна версія повинна бути сформована не раніше ніж за 72 години до моменту прийняття працівника на роботу або навчання. Така вимога покликана гарантувати актуальність інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Під час перевірки роботодавець повинен звірити дані документа з інформацією державного реєстру. Водночас ця процедура не застосовується до військовозобов’язаних та резервістів СБУ і розвідувальних органів, для яких продовжують діяти окремі правила.

Електронний обмін інформацією замість паперових повідомлень

Ще одним важливим нововведенням стало розширення можливостей електронного інформування ТЦК.

Повідомлення про прийняття працівника, звільнення або зміну облікових даних тепер можуть подаватися через електронний кабінет або державні цифрові сервіси. Якщо електронний формат тимчасово недоступний, дозволяється використання паперових документів.

Одночасно скорочується перелік інформації, яку необхідно повідомляти. Роботодавці більше не зобов’язані окремо інформувати про зміну сімейного стану працівника, отримання нової освіти чи зміну реквізитів закордонного паспорта. Це має зменшити адміністративне навантаження як на підприємства, так і на самих громадян.

Як змінюється порядок звірки військового обліку

Оновлені правила передбачають спрощення щорічної звірки військово-облікових даних.

Тепер така процедура проводиться не рідше одного разу на рік, однак окремі графіки більше затверджувати не потрібно. Якщо підприємство не включене до плану перевірок, строки погоджуються безпосередньо з відповідним ТЦК.

Додатково встановлено кінцевий термін проведення звірки — до 1 грудня кожного року. Після завершення перевірки територіальний центр комплектування повинен повернути роботодавцю один примірник витягу зі списків не пізніше наступного робочого дня.

Які працівники залишаються у військовому обліку підприємства

Постанова деталізує порядок зберігання інформації про осіб, які вже не працюють або завершили навчання.

Працівники, звільнені протягом року, а також особи, які були відраховані із закладів освіти чи призвані на військову службу, залишаються у списках персонального військового обліку до завершення поточного календарного року. Їхня чисельність продовжує враховуватися у відомостях оперативного обліку.

Окремо визначено статус працівників, із якими призупинено дію трудового договору відповідно до законодавства про трудові відносини в умовах воєнного стану. Такі особи також залишаються у списках військового обліку підприємства.

Було Стало після 27 червня 2026 року Переважно паперовий документообіг Дозволено електронний обмін через цифрові сервіси Окремі графіки звірок Щорічна звірка без затвердження графіків Ширший перелік повідомлень Не потрібно повідомляти про сімейний стан, освіту та закордонний паспорт Паперові військово-облікові документи Використовуються паперові та електронні документи Не було вимоги щодо актуальності електронного документа Документ має бути сформований не раніше ніж за 72 години

Роз’яснення

Чи можна прийняти працівника з електронним військово-обліковим документом?

Так. Документ може бути поданий в електронній формі, якщо він сформований не раніше ніж за 72 години до працевлаштування та відповідає даним державного реєстру.

Як часто потрібно проводити звірку військового обліку?

Оновлений порядок встановлює мінімум одну звірку на рік. Граничний строк її проведення — до 1 грудня.

Чи повністю скасовано паперові документи?

Ні. Електронна взаємодія є пріоритетною, однак паперовий формат зберігається як альтернативний варіант, якщо використання цифрових сервісів неможливе.

Висновок

Постанова №812 стала черговим етапом цифровізації військового обліку в Україні. Основні зміни стосуються електронного обміну інформацією між роботодавцями та ТЦК, спрощення кадрових процедур і скорочення кількості паперових повідомлень. Для підприємств це означає необхідність адаптації внутрішніх процесів до нових вимог, а для працівників — швидшу перевірку облікових даних і менше адміністративних процедур.