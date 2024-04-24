Нові правила торгівлі вживаними автомобілями прийняла ВРУ

Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС. «За» проголосували 268 депутатів.

Проєктом закону пропонується внесення змін:

у частині звільнення від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.

у частині звільнення від обов’язку подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття на військовий облік (зняття з військового обліку) вживаних транспортних засобів, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.

«Так, запропоновані у проєкті закону механізми вже успішно реалізовані й працюють у розвинених західних країнах, зокрема у США, Німеччині й Польщі. Скуплені автодилером вживані автомобілі реєструються вже на кінцевого покупця», – пояснюють ініціатори.

Пропонується звільнити торговців ТЗ, що мають ідентифікаційні номери та поставлені на облік у МВС, від обов’язку перереєстровувати на себе вживані авто, які були придбані для їх подальшого продажу.

Таким чином, автодилери без будь-яких обмежень зможуть скуповувати вживані автомобілі для подальшого продажу без їх державної перереєстрації на себе.