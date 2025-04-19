Нові правила перевезення тварин в Україні: що зміниться?

В Україні оновлять правила перевезення тварин, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Що зміниться:

▪️Для перевезення домашніх улюбленців обов’язковим стане документ, що підтверджує їхній стан здоров’я та наявність щеплень.

▪️Тварин вагою до 10 кг доведеться перевозити виключно в клітках або контейнерах.

▪️Собак до 45 кг можна буде перевозити в автобусі, якщо господар викупить кілька місць поруч. Улюбленець має бути на наморднику та на повідку.

▪️Великим та середнім собакам заборонено сидіти на кріслах, а кількість собак обмежена — не більше однієї в салоні (двох, якщо вони належать одному власнику).

▪️Нові вимоги поширюватимуться на собак, котів, тхорів, дрібних декоративних птахів, гризунів та кролів.