Нові правила перевезення тварин в поїздах Укрзалізниці

Оновлено правила перевезення тварин в поїздах, — повідомила Укрзалізниця.

Великі собаки (вище 45 см в холці) тепер можуть подорожувати в усіх типах вагонів:

▪️в поїздах Інтерсіті+ за умови викупу всіх місць в одному ряду;

▪️у люксових купе і міжнародних вагонах слід викупити всі місця в купе.

Службові собаки військових можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів незалежно від розмірів тварини (обов’язково з намордником і повідком).

Маленькі тварини під час подорожі (коти, собаки до 45 см у холці):

▪️можуть бути без переноски, якщо викупити все купе;

▪️переноска не обов’язково має бути жорсткою — можна брати м’яку сумку або рюкзак з водонепроникним дном.

Також обов’язково мати з собою квиток на тварину, ветпаспорт та повідок з намордником (для великих собак).