Нові правила перевезення тварин у потягах: що зміниться?

«Укрзалізниця» ініціювала оновлення правил перевезення тварин. Вони набудуть чинності після затвердження нової редакції правил.

Отже, що зміниться після затвердження нової редакції правил:

З опису переносок приберуть визначення «жорстка конструкція», тому для перенесення підійде сучасний рюкзак для тварин з водонепроникним абсорбуючим дном.

Малим тваринам до 45 см у холці дозволять тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе.

Для великих собак від 45 сантиметрів у холці дозволять проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за умови повного викупу купе.

Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.

Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідком.

Важливо! Якщо людина відчуватиме дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, «Укрзалізниця» забезпечить її альтернативним місцем.

Нову редакцію правил має затвердити Державна регуляторна служба України.