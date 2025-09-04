Нові правила перетину кордонів ЄС для українців

З 12 жовтня 2025 року змінюються правила перетину кордонів ЄС для українців, повідомляє Посольство України у Польщі.

ЄС запускає Систему в’їзду/виїзду (EES), яка фіксуватиме всі перетини кордонів громадянами третіх країн, зокрема України.

Що потрібно знати громадянам:

▪️Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування).

▪️Тепер замість штампів у паспорті – цифрова реєстрація.

▪️Відмова надати біометричні дані законна підстава для відмови у в’їзді.

Збираються такі дані:

▪️фото обличчя;

▪️відбитки 4 пальців (для осіб від 12 років);

▪️дані закордонного паспорта;

▪️дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.