Нові правила перетину кордонів ЄС для українців

З 12 жовтня 2025 року змінюються правила перетину кордонів ЄС для українців, повідомляє Посольство України у Польщі.
ЄС запускає Систему в’їзду/виїзду (EES), яка фіксуватиме всі перетини кордонів громадянами третіх країн, зокрема України.
Що потрібно знати громадянам:
▪️Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування).
▪️Тепер замість штампів у паспорті – цифрова реєстрація.
▪️Відмова надати біометричні дані законна підстава для відмови у в’їзді.
Збираються такі дані:
▪️фото обличчя;
▪️відбитки 4 пальців (для осіб від 12 років);
▪️дані закордонного паспорта;
▪️дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.