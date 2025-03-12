Нові правила для водіїв з 11 березня 2025

В Україні повноцінно запрацює оновлена система електронної черги. Вона дасть змогу всім водіям записатись в один із сервісних центрів МВС та отримати бажані послуги.

Ця черга працюватиме згідно з правилами, про які піде мова далі.

Обмеження кількості записів:

▪️для фізичних осіб кількість становить чотири рази на місяць;

▪️для юридичних це не може бути більше як чотири записи упродовж поточної доби.

Для уникнення маніпуляцій, введено таке правило — якщо 4 рази після запису громадянин не з’явився для отримання вибраної послуги, то його обліковий запис у системі буде заблоковано. Убезпечитись можна хіба що завчасним скасуванням вибраних годин відвідування не пізніше, ніж за дві години до обраного часу відвідування.