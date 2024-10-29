Розповідаємо про нові правила бронювання. Які зміни до процедури розглядає уряд:

До переліку критично важливих підприємств не може потрапити організація, зарплата працівників якої не перевищує 19 000 грн на місяць. Урядовці вважають, що це принесе в бюджет мільярди гривень на місяць. Підприємства також муситимуть подавати щомісячну звітність про розмір зарплатні працівників. Обласні військові адміністрації можуть позбавити права надавати підприємствам статус критично важливих або ж, згідно з іншим варіантом, це рішення місцева влада прийматиме спільно з ТЦК. Кількість заброньованих на критично важливих підприємствах можуть скоротити, наприклад, у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% квоту на бронь понизять до 70−90%.