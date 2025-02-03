Нові ліміти на карткові перекази 2025: подробиці

1 лютого набули чинності нові ліміти на карткові перекази, у тому числі і за реквізитами IBAN.

Їх вводять для клієнтів без підтверджених доходів, залежно від того, до якої з груп ризику ті належать:

▪️клієнти високої групи ризику — ліміт 50 тис. грн/міс;

▪️клієнти середньої та низької груп ризику — ліміт 150 тис. грн/міс (з 1 червня – 100 тис. грн/міс).

До Меморандуму долучилося 44 банки та 2 платіжні системи (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Універсал Банк, Сенс Банк, системи платежів NovaPay, RozetkaPay та ін.).