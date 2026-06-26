Нові контракти ЗСУ 2026: як змінилися строки служби та виплати
2026-26-06    20

Нові контракти ЗСУ 2026: як змінилися строки служби та виплати

Кабінет Міністрів України 12 червня 2026 року ухвалив постанову №768, яка запроваджує одну з найбільших реформ системи проходження військової служби з початку повномасштабної війни. Документ змінює не лише порядок укладання контрактів, а й логіку грошового забезпечення військовослужбовців. Вперше для більшості категорій контрактників визначено фіксовані строки служби, гарантоване право на звільнення після завершення контракту та нову модель бойових винагород, яка залежить від складності виконуваних завдань, а не лише від факту перебування в районі бойових дій.

Що змінюється у системі військових контрактів

До набуття чинності постановою українські військові могли укладати як строкові контракти, так і контракти на період дії воєнного стану. Саме останній формат створював ситуацію, коли дата завершення служби фактично була невизначеною й залежала від завершення особливого періоду або рішення про демобілізацію.

Нова модель запроваджує чіткі строки залежно від категорії військовослужбовця та майбутнього місця проходження служби. Для військових, які вже перебувають у бойових підрозділах, контракт становить 10 місяців. Цивільні громадяни та резервісти, які вперше вступають на бойові посади, підписують контракт на 14 місяців, із яких щонайменше 12 повинні проходити безпосередньо на бойових посадах.

Для ветеранів, які повертаються до війська після звільнення під час особливого періоду, передбачено мінімальний строк від шести місяців. Якщо служба проходить у небойових частинах або на тилових посадах, контракт укладається на 24 місяці незалежно від категорії військовослужбовця.

Ключовою зміною стало закріплення права на звільнення після завершення строку контракту без прив’язки до завершення воєнного стану.

Як змінилася система грошового забезпечення

Постанова №768 не переглядає посадові оклади, оклади за військовими званнями, надбавки за вислугу років або щомісячні премії. Водночас вона повністю змінює структуру додаткових бойових виплат.

Нова модель передбачає диференційовану систему винагород залежно від району виконання бойових завдань. При цьому право на додаткові кошти отримують як військовослужбовці за контрактом, так і мобілізовані незалежно від виду служби.

Окремо вводиться тилова додаткова винагорода у розмірі 10 000 гривень щомісяця. Завдяки цьому мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовця, який проходить службу поза районом бойових дій, становитиме від 30 000 гривень на місяць.

Які виплати передбачає постанова №768

Вид виплатиРозмір
Тилова додаткова винагорода10 000 грн/місяць
Безпосередня участь у бойових діях100 000 грн/місяць пропорційно часу
Виконання завдань до взводного опорного пункту170 000 грн/місяць пропорційно часу
Виконання завдань до ротного опорного пункту70 000 грн/місяць пропорційно часу
Відновлення позицій20 000 грн за добу
Штурмові дії40 000 грн за добу
Захоплення противника в полон100 000 грн за кожного
Підтверджене знищення противника15 000 грн за кожного
Максимальний ліміт бойових виплат460 000 грн на місяць

Максимальна сума у 460 тисяч гривень поширюється лише на бойові виплати. Посадовий оклад, одноразова допомога за укладення контракту та бонуси за підтверджені результати бойових дій виплачуються окремо й до цього обмеження не входять.

Як виглядатиме розрахунок на практиці

Міністерство оборони навело приклад для стрільця штурмового взводу, мобілізованого у квітні 2026 року, який 17 червня уклав мотиваційний контракт строком на 10 місяців.

За умови виконання бойових завдань протягом 25 днів на взводному опорному пункті, п’яти днів на ротному опорному пункті, участі у шести добах штурмових дій та підтвердженого знищення одного військовослужбовця противника загальна сума виплат за місяць становитиме 525 621 гривню.

Із цієї суми 460 тисяч гривень припадають на бойові виплати після застосування встановленого ліміту, 23 997 гривень становить базове грошове забезпечення, 26 624 гривні — одноразова допомога за укладення першого контракту, ще 15 тисяч гривень виплачуються окремо як бонус за підтверджений результат бойових дій.

Таким чином, максимальний обсяг бойових виплат збільшився більш ніж удвічі порівняно з попередньою моделлю, коли військовослужбовець міг отримувати близько 190 тисяч гривень на місяць.

Які гарантії отримують військові після завершення контракту

Реформа змінює не лише порядок служби, а й правила повернення до цивільного життя.

Військовослужбовці, які уклали мотиваційний контракт, після звільнення отримують гарантовану відстрочку від повторного призову. Базовий строк становить шість місяців, після чого він може збільшуватися залежно від тривалості служби та участі у бойових діях.

Для військових, які звільняються відповідно до указу Президента України без укладення мотиваційного контракту, встановлено окрему гарантію — вони не підлягають призову протягом трьох років із моменту звільнення.

Перші виплати за новими правилами за червень 2026 року мають бути здійснені до 20 липня, а порядок їх нарахування Міністерство оборони визначить окремим нормативним документом.

Роз’яснення

Чи поширюються нові виплати лише на контрактників?

Ні. Постанова №768 передбачає однаковий порядок нарахування нових бойових виплат як для контрактників, так і для мобілізованих військовослужбовців.

Чи змінюються посадові оклади?

Ні. Документ не змінює базове грошове забезпечення. Нововведення стосуються лише контрактної системи та додаткових винагород.

Коли військові отримають перші виплати за новими правилами?

Міністерство оборони повідомило, що нарахування за червень 2026 року мають бути проведені до 20 липня 2026 року.

Висновок

Постанова Кабінету Міністрів №768 фактично формує нову модель проходження військової служби під час воєнного стану. Реформа поєднує фіксовані строки контрактів, гарантії звільнення після завершення служби та суттєво оновлену систему бойових винагород. Водночас базові принципи грошового забезпечення залишаються незмінними, а додаткові виплати стають більш залежними від конкретних умов виконання бойових завдань, що змінює підхід до матеріального стимулювання військовослужбовців.

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