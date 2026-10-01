Нові гроші для Києва: у Брюсселі гальмують рішення
2026-01-10    196

Нові гроші для Києва: у Брюсселі гальмують рішення

У Брюсселі наразі не демонструють готовності швидко погодити новий запит Києва на додаткове фінансування, пише французьке видання Le Monde. Питання обговорюється на тлі жорсткої бюджетної економії в ЄС, переговорів про наступний багаторічний бюджет та наближення важливих національних виборів у країнах-членах.

За даними видання, європейські уряди розуміють політичну чутливість подальшого збільшення підтримки Києва. На тлі скорочення державних витрат громадська думка в окремих країнах дедалі менш охоче сприймає необхідність додаткових фінансових ресурсів для підтримки України.

Один із європейських дипломатів описав ситуацію фразою: «Таке відчуття, що ми поливаємо пустелю». За його словами, нинішній запит на додаткові кошти викликає роздратування частини представників європейських урядів, хоча вони визнають складність ситуації, у якій перебуває Київ.

Одночасно 27 держав ЄС ведуть переговори щодо наступного багаторічного бюджету блоку на 2028–2034 роки. У його межах передбачено близько 100 млрд євро для України. Однак параметри майбутніх витрат залишаються предметом суперечок, а Німеччина та союзники, яких характеризують як прихильників бюджетної економії, виступають за суттєве скорочення загального обсягу видатків.

Саме тому нове рішення про додаткове фінансування Києва зараз може ускладнити переговори між державами-членами. Європейським урядам доводиться одночасно визначати довгострокові фінансові зобов’язання та відповідати на внутрішній запит щодо скорочення державних витрат.

Додатковим фактором стає виборчий календар. У 2027 році важливі національні вибори мають відбутися у Франції, Іспанії, Польщі та Італії. Питання допомоги Києву вже стало частиною внутрішньополітичних дискусій у цих країнах, а рішення про нові багатомільярдні видатки може мати політичні наслідки для урядів.

У Франції Марін Ле Пен, представниця «Національного об’єднання», заявляла про намір припинити фінансову допомогу Києву в разі приходу до влади. Таким чином, подальше фінансування України може стати одним із питань, навколо яких у передвиборчий період загостриться боротьба між політичними силами.

Поки Євросоюз не ухвалив рішення щодо нового запиту. За словами дипломата, Брюссель очікує детальнішої інформації про фінансові потреби Києва, після чого держави-члени мають визначити можливий механізм їхнього покриття. Обговорення може відбутися на зустрічі міністрів фінансів 9 жовтня або під час засідання Європейської ради в середині жовтня.

Майбутній бюджет ЄС на 2028–2034 роки має стати окремим ключовим елементом фінансових відносин блоку з Києвом. Узгодження такого документа потребує згоди всіх держав-членів і визначає рамки фінансування спільних програм на кілька років. Тому дискусія про додаткові кошти для України відбувається не ізольовано, а паралельно з масштабними переговорами про розподіл ресурсів самого Євросоюзу.

Серед відкритих питань залишається і формат можливої нової підтримки. Після отримання від Києва конкретних розрахунків європейські уряди мають визначити обсяг коштів, джерела фінансування та процедуру ухвалення рішення. На цьому етапі остаточних домовленостей щодо нового пакета допомоги немає.

війна в Україні, Європейський Союз, Марін Ле Пен, Німеччина, фінансова допомога, Франція
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