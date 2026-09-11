Нові будинки в Україні мають проєктувати з укриттями

В Україні з 8 вересня набув чинності закон, який посилює вимоги у сфері цивільного захисту під час містобудівного планування. Відтепер захисні споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення мають обов’язково передбачатися у містобудівній документації, зокрема під час планування нових житлових та інфраструктурних об’єктів, повідомила Верховна Рада.

Нова вимога поширюється на проєктування багатоквартирних житлових будинків. Це означає, що питання наявності захисного приміщення має враховуватися ще на етапі містобудівного планування, а не вирішуватися вже після завершення будівництва. Йдеться як про окремі захисні споруди, так і про об’єкти подвійного призначення, які у звичайний час можуть використовуватися за іншим призначенням.

Окремо законодавчі зміни охоплюють соціально важливі об’єкти. Вимоги стосуються закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення. Для таких об’єктів можливість забезпечити захист людей у разі надзвичайної ситуації має враховуватися безпосередньо під час формування містобудівних рішень.

Нові правила також поширюються на визначені інфраструктурні об’єкти. Таким чином, вимога щодо цивільного захисту виходить за межі житлового будівництва та має враховуватися під час розвитку територій, де розташовані об’єкти, важливі для забезпечення населення відповідними послугами.

Ключова зміна полягає у включенні захисних споруд до містобудівної документації як обов’язкового елемента планування. Містобудівна документація визначає організацію та розвиток територій, розміщення об’єктів будівництва, транспортної та іншої інфраструктури. Включення вимог цивільного захисту на цьому етапі має забезпечити їх врахування до початку реалізації конкретного будівельного проєкту.

Для громад це означає необхідність враховувати потребу в захисних спорудах під час розроблення та оновлення відповідної документації. Для забудовників нові положення створюють додаткові вимоги до планування житлових комплексів та інших об’єктів, які підпадають під дію закону.

Важливим елементом є поняття споруди подвійного призначення. Такий об’єкт може використовуватися у мирний час для господарських, громадських або інших потреб, але водночас має забезпечувати можливість перебування людей під час надзвичайних ситуацій. Це дозволяє інтегрувати цивільний захист у повсякденну інфраструктуру, не обмежуючись будівництвом окремих укриттів.

Посилення вимог відбувається на тлі необхідності враховувати ризики воєнного характеру та інших надзвичайних ситуацій при розвитку населених пунктів. Раніше питання укриттів у багатьох випадках вирішувалися вже щодо наявної забудови, зокрема шляхом переобладнання підвальних та інших приміщень. Новий підхід переносить значну частину цього завдання на етап містобудівного планування.

Практичним питанням після набуття законом чинності залишається застосування нових норм до різних категорій об’єктів та містобудівної документації. Конкретні вимоги до параметрів захисних споруд, їхнього розміщення, місткості та відповідності нормам цивільного захисту визначаються профільним законодавством і будівельними нормами. Від їхнього дотримання залежатиме фактична готовність нової забудови до використання укриттів за призначенням.