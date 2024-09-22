Нова тапалка Primex PricePulse: вгадайте курс криптовалют

У Телеграм з’явилася нова тапалка від Primex PricePulse, в якій ви можете передбачати рухи цін криптовалют і заробляти за це поінти. Запустити тапалку можна за посиланням.
Чим точніше будуть ваші прогнози на Primex PricePulse — тим більше поінтів ви отримуватимете
Основні розділи програми:
– Predict – вгадуєте ціну BTC
— Tasks — щоденні та соціальні завдання
– Referal – отримуйте поінти за кожного запрошеного друга
– Airdrop – залишаєте свій EVM-гаманець (копіюєте адресу ETH з будь-якого вашого гаманця)
Вкладка Airdrop у Primex PricePulse, схоже, з’явилася у тапалці не просто так. А якщо врахувати, що проект зібрав близько $6 мільйонів інвестицій, то в ньому варто взяти участь.