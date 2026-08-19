«Нова пошта», АТБ і «Епіцентр» можуть зупити роботу

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що низка найбільших українських компаній опинилася на межі зупинки через російські удари по інфраструктурі та виробничих об’єктах. Про це він повідомив у серпні 2026 року, коментуючи фінансові наслідки війни для великого бізнесу. Серед компаній, які зазнають найбільшого навантаження, він назвав «Нову пошту», «Сільпо», АТБ, Rozetka та «Епіцентр».

За словами Гетманцева, держава не має можливості компенсувати бізнесу понесені втрати через обмеженість бюджетних ресурсів. Він зазначив, що лише прямі збитки українських підприємств уже можна порівняти з обсягом річного валового внутрішнього продукту країни. За таких умов механізм повного відшкодування фактично неможливо реалізувати без залучення додаткових зовнішніх джерел фінансування.

Голова парламентського комітету запропонував зосередитися на інструментах, які дозволять компаніям самостійно відновлювати діяльність. Йдеться про розширення доступу великого бізнесу до державних кредитних програм, а також про збільшення фінансування програм страхування. На його думку, саме такі механізми можуть забезпечити швидше відновлення пошкоджених об’єктів і зберегти робочі місця.

«Держава обмежена в ресурсах: якби ми одразу відкрили програми для великого бізнесу, малому та середньому підприємництву грошей взагалі б не вистачило. Однак зараз великий бізнес просить розширити ці інструменти, і я з ними абсолютно згоден. Потреби “Епіцентру”, “Нової пошти” та інших вимірюються мільярдами. Вони готові брати ці мільярди з банківської системи за прийнятною відсотковою ставкою. Але субсидувати частину відсоткової ставки та надати гарантії держава зобов’язана», — заявив Гетманцев.

Заява пролунала на тлі зростання кількості атак на логістичну, енергетичну та торговельну інфраструктуру. Саме ці галузі забезпечують функціонування внутрішнього ринку, доставку товарів, роботу роздрібної торгівлі та постачання продукції до регіонів. Пошкодження складських комплексів, торговельних центрів і логістичних вузлів призводять не лише до прямих фінансових втрат, а й до порушення ланцюгів постачання.

Великі торговельні мережі та логістичні оператори залишаються одними з найбільших роботодавців країни. Вони забезпечують роботою сотні тисяч людей, а також формують значну частину податкових надходжень. У разі тривалого припинення діяльності окремих підприємств негативні наслідки можуть поширитися на суміжні галузі, включно з виробництвом, транспортом, будівництвом і сферою послуг.

Програми державного кредитування для бізнесу діють в Україні з перших років повномасштабної війни. Найвідомішим інструментом стала програма «5-7-9%», яка спочатку була орієнтована насамперед на підтримку малого та середнього підприємництва. Питання розширення доступу до пільгових кредитів для великих компаній неодноразово ставало предметом дискусій між урядом, банківським сектором і представниками бізнес-асоціацій.

Данило Гетманцев очолює парламентський комітет, який відповідає за формування податкової та фінансової політики держави. Саме цей орган бере участь у підготовці законодавчих змін, пов’язаних із бюджетом, кредитуванням і державними гарантіями. Подальша доля запропонованих механізмів залежатиме від рішень уряду, можливостей державного бюджету та обсягів міжнародної фінансової підтримки.