Нова гра Call of Duty: Warzone Mobile доступна на смартфонах

Call of Duty: Warzone Mobile, довгоочікувана нова гра від Activision, нарешті доступна на смартфонах та планшетах для всіх бажаючих. Для гри потрібен Android-пристрій з щонайменше 4 ГБ оперативної пам’яті та відносно старим графічним процесором.

Call of Duty: Warzone Mobile раніше була доступна в обмеженій версії.

Але тепер Activision повністю запустила мобільну гру на смартфонах та планшетах з Android та iOS. Початковий розмір завантаження Call of Duty: Warzone Mobile на Android становить ~1,5 ГБ. Однак перед початком гри вам потрібно буде завантажити ще 5 ГБ даних.

Мобільна версія Call of Duty: Warzone отримала карти “Верданськ” на 120 гравців і “Острів відродження” на 48 учасників, а також багатокористувацькі арени “Відвантаження”, “Брухт” і “Стрілянина” для класичних режимів, таких як Team Deathmatch.

Call of Duty Warzone Mobile також підтримує перехресне проходження, тому досвід Battle Pass і прогрес, отриманий в мобільній грі, переноситься в консольні/PC-версії Warzone і Call of Duty: Modern Warfare 3.