Норвегія сенсаційно вибила Бразилію з ЧС-2026
2026-06-07    61

Норвегія сенсаційно вибила Бразилію з ЧС-2026

Збірна Норвегії з футболу 6 липня вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу 2026 року, сенсаційно перемігши Бразилію з рахунком 2:1 в матчі 1/8 фіналу. Героєм зустрічі став нападник Ерлінг Голанд, який оформив дубль наприкінці другого тайму та приніс своїй команді першу в історії путівку до чвертьфіналу світової першості.

В тему: ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8

Перший тайм пройшов без забитих м’ячів, хоча Бразилія мала чудову можливість відкрити рахунок. Арбітр призначив пенальті у ворота норвежців, однак Бруно не зміг переграти голкіпера Ер’яна Нюланна. Воротар збірної Норвегії вгадав напрям удару та виконав один із ключових сейвів матчу, зберігши нульовий рахунок.

Доля поєдинку вирішилася в заключні хвилини основного часу. На 79-й хвилині Андреас Шельдеруп виконав передачу до штрафного майданчика, де Голанд ударом головою з близької відстані відкрив рахунок. Уже на 90-й хвилині форвард оформив дубль, скориставшись помилкою оборони суперника, фактично позбавивши бразильців шансів на порятунок.

Бразилія скоротила відставання лише на десятій компенсованій хвилині. Команда отримала другий у матчі пенальті, який цього разу реалізував Неймар. Після цього арбітр майже одразу дав фінальний свисток, і часу на організацію фінального штурму в п’ятиразових чемпіонів світу вже не залишилося.

Для збірної Норвегії цей результат став історичним. Команда лише вчетверте бере участь у фінальній частині чемпіонату світу. До цього її найкращими досягненнями були виходи до 1/8 фіналу на турнірах 1938 та 1998 років. ЧС-2026 став першим мундіалем, на якому норвежці подолали цей бар’єр і пробилися до вісімки найсильніших команд світу.

Поразка стала одним із найневдаліших результатів Бразилії за останні десятиліття. Востаннє збірна країни ставала чемпіоном світу у 2002 році. На двох попередніх мундіалях бразильці завершували виступи у чвертьфіналі, а цього разу залишили турнір уже на стадії 1/8 фіналу.

Суперником Норвегії у чвертьфіналі стане збірна Англії, яка у своєму матчі переграла Мексику з рахунком 3:2. Англійці забезпечили собі перевагу ще до перерви завдяки дублю Джуда Беллінгема, а після вилучення Джаррелла Кванси змогли втримати перевагу, незважаючи на гру в меншості. У другому таймі Гаррі Кейн реалізував пенальті, а мексиканці відповіли лише точним ударом Рауля Хіменеса з одинадцятиметрової позначки.

Для Англії вихід до чвертьфіналу став третім поспіль на чемпіонатах світу. Майбутній поєдинок проти Норвегії визначить одного з півфіналістів ЧС-2026, а для скандинавської команди стане можливістю продовжити найуспішніший виступ в історії на світових першостях.

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