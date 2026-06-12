У 2026 році учасники національного мультипредметного тесту можуть захистити свої права у випадку процедурних порушень під час складання іспиту, однак оскаржити отримані бали не дозволяють чинні правила. Водночас законодавство та нормативні документи передбачають механізми подання апеляцій у разі технічних збоїв, недопуску до тестування чи інших обставин, які могли вплинути на об’єктивність проведення НМТ. Розуміння цих процедур особливо важливе для абітурієнтів, адже помилки під час звернення можуть позбавити можливості захистити свої інтереси.

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Які рішення можна оскаржити під час НМТ-2026

Чинний порядок проведення НМТ передбачає обмежений перелік підстав для апеляції. Серед них — відмова в реєстрації на тестування, недопуск до участі в додатковій сесії та порушення процедури проведення іспиту, якщо вони могли вплинути на результат. При цьому перегляд набраних тестових балів або повторна перевірка відповідей не передбачені.

Практика останніх років показує, що більшість конфліктних ситуацій виникає саме через технічні несправності, проблеми з обладнанням, перебої електропостачання чи інші форс-мажорні обставини. У таких випадках важливе значення має правильне документальне оформлення звернення безпосередньо в день проведення тесту.

Коли результати НМТ можуть анулювати

Окремо нормативні акти передбачають випадки, коли результати тестування можуть бути визнані недійсними. Підставами можуть стати порушення встановлених правил проходження НМТ, використання заборонених технічних засобів, спроби отримати сторонню допомогу, а також інші дії, що суперечать процедурі проведення оцінювання. У таких ситуаціях учасник може втратити отриманий результат незалежно від кількості набраних балів.

Експерти звертають увагу, що рішення про анулювання ухвалюються не довільно, а в межах затверджених процедур із фіксацією відповідних порушень.

Як подати апеляцію у разі процедурних порушень

Якщо абітурієнт вважає, що під час тестування відбулися технічні чи організаційні порушення, він має повідомити про це відповідальних осіб у тимчасовому екзаменаційному центрі та подати заяву відповідно до встановленого порядку. Надалі звернення розглядають уповноважені органи системи оцінювання якості освіти, які перевіряють обставини та ухвалюють рішення щодо можливого задоволення скарги.

У 2026 році особливу увагу приділяють випадкам технічних несправностей. Якщо проблеми з обладнанням або інші незалежні від учасника фактори завадили виконанню завдань, вони можуть стати предметом офіційного розгляду. Аналогічний порядок застосовується при окремих надзвичайних ситуаціях, включаючи тривалі повітряні тривоги чи серйозні перебої в роботі центрів тестування.

Чому не можна оскаржити тестові бали

Однією з головних особливостей сучасного формату НМТ є автоматизована система перевірки більшості відповідей, що мінімізує людський фактор. Саме тому українське законодавство не передбачає процедури перегляду оцінених завдань лише через незгоду учасника з отриманим результатом. Натомість механізм апеляції сфокусований на забезпеченні справедливих умов проходження тестування.

У судовій практиці також трапляються звернення абітурієнтів щодо результатів НМТ, однак профільні органи зазначають, що таких випадків небагато порівняно із загальною кількістю учасників тестування.

Основні правила НМТ-2026

Питання Відповідь Чи можна оскаржити бали? Ні, така можливість не передбачена Що підлягає апеляції? Порушення процедури, відмова в реєстрації, недопуск до додаткової сесії Чи можуть анулювати результат? Так, у разі встановлених порушень правил тестування Хто розглядає звернення? Відповідні комісії системи оцінювання якості освіти Які технічні проблеми можуть стати підставою для скарги? Збої обладнання, інші обставини, що вплинули на проходження НМТ

Роз’яснення

Чи можна вимагати повторної перевірки тестових відповідей?

Ні. У 2026 році процедура перегляду набраних балів або повторного оцінювання відповідей не передбачена. Оскаржуються лише процедурні аспекти проведення тестування.

Що робити, якщо під час НМТ виникли технічні проблеми?

Необхідно одразу повідомити відповідальних осіб у тестовому центрі та діяти відповідно до офіційної процедури оформлення звернення. Саме належна фіксація інциденту має вирішальне значення для подальшого розгляду.

За що можуть анулювати результат НМТ?

Підставою можуть бути порушення правил проходження тестування, використання заборонених пристроїв або інші дії, які суперечать установленому регламенту проведення іспиту.

Висновок

Механізм апеляції НМТ-2026 спрямований не на перегляд отриманих балів, а на забезпечення чесних умов складання тесту. Абітурієнтам варто знати свої права щодо процедурних порушень і діяти оперативно у разі виникнення технічних чи організаційних проблем, адже саме від правильності оформлення звернення залежить можливість їх подальшого розгляду.