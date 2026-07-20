Німеччина заявила про можливу зміну правил прийому для молодих українців

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що в майбутньому українські чоловіки призовного віку можуть втратити право на автоматичний тимчасовий захист у країні. Про це він повідомив в інтерв’ю німецькому виданню Welt, пояснивши, що після припинення дії відповідного механізму ЄС такі особи не зможуть залишатися в країні лише на підставі ухилення від військової служби.

За словами Добріндта, нинішній статус громадян України ґрунтується на Директиві Європейського Союзу про тимчасовий захист, яку було активовано після початку повномасштабної війни. Цей механізм дозволив мільйонам українців швидко отримати право на проживання, роботу, освіту та соціальну підтримку без проходження стандартної процедури розгляду заяви про надання притулку.

Очільник МВС наголосив, що ситуація з українськими біженцями відрізняється від випадку із громадянами Сирії. Якщо сирійці зверталися із індивідуальними заявами про надання притулку, то українці отримували захист автоматично відповідно до рішення Європейського Союзу. Саме тому, на його думку, після завершення дії механізму тимчасового захисту правила мають змінитися.

Коментуючи можливі наслідки, Добріндт заявив, що після припинення дії директиви військовозобов’язані громадяни України більше не підпадатимуть під її положення. Водночас можливість отримання притулку формально залишиться, однак, за словами міністра, саме по собі бажання уникнути військової служби не є достатньою юридичною підставою для його надання відповідно до чиного законодавства про притулок.

Під час інтерв’ю журналісти звернули увагу, що бойові дії в Україні тривають, а тому повернення молодих чоловіків може означати їхній виїзд до країни, де зберігаються воєнні ризики. У відповідь Добріндт заявив, що якщо тимчасовий захист буде припинено, а прохання про притулок не буде задоволене, такі особи будуть зобов’язані залишити територію Німеччини та повернутися до України.

Міністр також висловив політичну позицію щодо цього питання. На його думку, такий підхід відповідає курсу Німеччини, яка продовжує надавати Україні значну військову та фінансову підтримку. Він зазначив, що підтримка держави, яка веде оборону від російської агресії, має поєднуватися з відповідним ставленням до питань мобілізації її громадян.

Заява Добріндта пролунала на тлі дискусій у країнах ЄС щодо майбутнього режиму тимчасового захисту для українців. Наразі дія відповідної директиви продовжена до березня 2027 року, однак у європейських столицях уже обговорюють можливі моделі переходу до інших механізмів перебування після завершення її чинності. Остаточні рішення щодо змін мають ухвалюватися на рівні Європейського Союзу та національних урядів.

За офіційними даними, Німеччина залишається однією з країн, що прийняли найбільшу кількість громадян України після початку повномасштабної війни. Саме тому будь-які заяви щодо можливого перегляду правил тимчасового захисту викликають значний суспільний і політичний резонанс як у самій Німеччині, так і серед українців, які перебувають у країні.