Німеччина висунула українцю обвинувачення у справі «Північних потоків»

Федеральна прокуратура Німеччини передала до суду обвинувальний акт щодо громадянина України Сергія К. у справі про підрив газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2», що сталися у Балтійському морі 26 вересня 2022 року. Про це 2 липня повідомила прокуратура ФРН. Остаточне рішення про відкриття судового провадження має ухвалити Вищий земельний суд Гамбурга.

За версією німецького слідства, Сергій К., який на момент інкримінованих подій, як стверджує прокуратура, був офіцером української армії, міг брати участь у підготовці операції із підриву газопроводів. У матеріалах слідства зазначається, що метою диверсії нібито було припинення постачання російського природного газу до Європи та позбавлення Росії доходів, які могли використовуватися для фінансування війни.

Прокуратура стверджує, що для виконання операції була сформована окрема група, до складу якої входили професійні водолази, шкіпер і спеціаліст із вибухових речовин. За версією слідчих, у вересні 2022 року учасники групи на орендованій яхті доставили вибухівку до району острова Борнгольм, де встановили вибухові пристрої на газопроводах. Вибухи, що сталися 26 вересня, завдали значних пошкоджень обом магістралям. У прокуратурі наголосили, що до моменту інциденту через «Північний потік-1» забезпечувалася майже половина річної потреби Німеччини у природному газі.

Ім’я обвинуваченого у повідомленні прокуратури не розкривається повністю, однак, за даними німецьких правоохоронців, йдеться про Сергія К. Раніше він був затриманий в Італії на підставі європейського ордера на арешт. Під час перебування під вартою чоловік оголосив голодування, після чого був екстрадований до Німеччини для проведення подальших процесуальних дій.

Розслідування вибухів на «Північному потоці» триває майже чотири роки та залишається одним із найрезонансніших міжнародних кримінальних проваджень, пов’язаних із критичною енергетичною інфраструктурою Європи. Внаслідок вибухів були пошкоджені три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2», що проходять дном Балтійського моря між Росією та Німеччиною. Після інциденту низка держав розпочала власні розслідування, однак остаточних висновків щодо всіх обставин справи досі не оприлюднено.

У різні роки в публічному просторі з’являлися різні версії щодо організаторів вибухів, однак частина з них не отримала офіційного підтвердження. Федеральна прокуратура Німеччини продовжує кримінальне провадження на підставі зібраних доказів. Передача обвинувального акта до суду не означає автоматичного визнання вини обвинуваченого. Остаточну правову оцінку обставинам справи має надати суд після розгляду матеріалів і дослідження доказів у відкритому процесі.