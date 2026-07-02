Німеччина висунула українцю обвинувачення у справі «Північних потоків»
2026-02-07    81

Німеччина висунула українцю обвинувачення у справі «Північних потоків»

Федеральна прокуратура Німеччини передала до суду обвинувальний акт щодо громадянина України Сергія К. у справі про підрив газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2», що сталися у Балтійському морі 26 вересня 2022 року. Про це 2 липня повідомила прокуратура ФРН. Остаточне рішення про відкриття судового провадження має ухвалити Вищий земельний суд Гамбурга.

За версією німецького слідства, Сергій К., який на момент інкримінованих подій, як стверджує прокуратура, був офіцером української армії, міг брати участь у підготовці операції із підриву газопроводів. У матеріалах слідства зазначається, що метою диверсії нібито було припинення постачання російського природного газу до Європи та позбавлення Росії доходів, які могли використовуватися для фінансування війни.

Прокуратура стверджує, що для виконання операції була сформована окрема група, до складу якої входили професійні водолази, шкіпер і спеціаліст із вибухових речовин. За версією слідчих, у вересні 2022 року учасники групи на орендованій яхті доставили вибухівку до району острова Борнгольм, де встановили вибухові пристрої на газопроводах. Вибухи, що сталися 26 вересня, завдали значних пошкоджень обом магістралям. У прокуратурі наголосили, що до моменту інциденту через «Північний потік-1» забезпечувалася майже половина річної потреби Німеччини у природному газі.

Ім’я обвинуваченого у повідомленні прокуратури не розкривається повністю, однак, за даними німецьких правоохоронців, йдеться про Сергія К. Раніше він був затриманий в Італії на підставі європейського ордера на арешт. Під час перебування під вартою чоловік оголосив голодування, після чого був екстрадований до Німеччини для проведення подальших процесуальних дій.

Розслідування вибухів на «Північному потоці» триває майже чотири роки та залишається одним із найрезонансніших міжнародних кримінальних проваджень, пов’язаних із критичною енергетичною інфраструктурою Європи. Внаслідок вибухів були пошкоджені три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2», що проходять дном Балтійського моря між Росією та Німеччиною. Після інциденту низка держав розпочала власні розслідування, однак остаточних висновків щодо всіх обставин справи досі не оприлюднено.

У різні роки в публічному просторі з’являлися різні версії щодо організаторів вибухів, однак частина з них не отримала офіційного підтвердження. Федеральна прокуратура Німеччини продовжує кримінальне провадження на підставі зібраних доказів. Передача обвинувального акта до суду не означає автоматичного визнання вини обвинуваченого. Остаточну правову оцінку обставинам справи має надати суд після розгляду матеріалів і дослідження доказів у відкритому процесі.

Балтійське море, Борнгольм, Вищий земельний суд Гамбурга, газопровід, Гамбург, диверсія, екстрадиція, енергетична інфраструктура, європейський ордер, Італія, кримінальне провадження, Німеччина, Північний потік-1, Північний потік-2, природний газ, розслідування, Росія, Сергій К., Федеральна прокуратура Німеччини
Останні новини
Рейтинг схвалення Путіна в РФ впав до мінімуму від початку війни

Рейтинг схвалення Путіна в РФ впав до мінімуму від початку війни
Рейтинг схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна у червні 2026 читать далее
02-07, 19:56
Німеччина висунула українцю обвинувачення у справі «Північних потоків»

Німеччина висунула українцю обвинувачення у справі «Північних потоків»
Федеральна прокуратура Німеччини передала до суду обвинувальний акт щодо громадянина читать далее
02-07, 18:13
Яке церковне свято 3 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 3 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
3 липня 2026 року православна церква вшановує святого мученика Якинта. читать далее
02-07, 17:23
Україна могла вперше застосувати власну балістичну ракету для удару по РФ, — Bloomberg

Україна могла вперше застосувати власну балістичну ракету для удару по РФ, — Bloomberg
Україна, ймовірно, вперше застосувала у бойових умовах балістичну ракету власного читать далее
02-07, 15:04
Анна Ніконова: біографія та цікаві факти про Міс Всесвіт Україна 2026

Анна Ніконова: біографія та цікаві факти про Міс Всесвіт Україна 2026
Анна Ніконова — українська психологиня, модель та переможниця національного конкурсу читать далее
02-07, 09:43
Даяна Ястремська: біографія та цікаві факти про українську тенісистку

Даяна Ястремська: біографія та цікаві факти про українську тенісистку
Даяна Ястремська — одна з найвідоміших українських тенісисток сучасності, яка читать далее
02-07, 09:38
Іво Бобул: біографія та цікаві факти про українського співака

Іво Бобул: біографія та цікаві факти про українського співака
Іво Бобул — один із найвідоміших українських естрадних співаків, чия читать далее
02-07, 09:35
Володимир Кононніков: біографія та цікаві факти про командира 154-ї ОМБр

Володимир Кононніков: біографія та цікаві факти про командира 154-ї ОМБр
Володимир Кононніков — український військовий, полковник Збройних сил України та читать далее
02-07, 09:32
Помер соліст Village People Віктор Вілліс, співавтор легендарного хіта YMCA

Помер соліст Village People Віктор Вілліс, співавтор легендарного хіта YMCA
На 75-му році життя помер американський музикант Віктор Вілліс — читать далее
02-07, 09:28
США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину та вийшли до 1/8 фіналу ЧС-2026

США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину та вийшли до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна США в ніч на 2 липня здобула перемогу над читать далее
02-07, 09:26
В Офісі президента обговорили можливість виборів восени 2026, – ЗМІ

В Офісі президента обговорили можливість виборів восени 2026, – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський разом із керівництвом Офісу президента та читать далее
02-07, 09:23
Микола Янченко: біографія та цікаві факти про народного артиста України

Микола Янченко: біографія та цікаві факти про народного артиста України
Микола Янченко — український естрадний співак, композитор, автор пісень та читать далее
02-07, 09:21
Англія вирвала перемогу над ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Англія вирвала перемогу над ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Англії здобула вольову перемогу над командою Демократичної Республіки Конго читать далее
02-07, 09:19
Бельгія вирвала перемогу у Сенегалу та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Бельгія вирвала перемогу у Сенегалу та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Бельгії здобула вольову перемогу над Сенегалом із рахунком 3:2 читать далее
02-07, 09:17
Масована атака на Київ: загинули 13 людей, десятки постраждали

Масована атака на Київ: загинули 13 людей, десятки постраждали
У ніч на 3 липня російські війська завдали масованого удару читать далее
02-07, 08:28
Штрафи за стікання конденсату з кондиціонерів: новий законопроект у ВРУ

Штрафи за стікання конденсату з кондиціонерів: новий законопроект у ВРУ
У Верховній Раді України 2 липня 2026 року зареєстровано законопроєкт, читать далее
02-07, 00:15
Трамп заявив про прогрес у переговорах США та Ірану в Досі

Трамп заявив про прогрес у переговорах США та Ірану в Досі
Президент США Дональд Трамп заявив про «помітний прогрес» у переговорах читать далее
02-07, 00:11
Оренда квартир на Харківщині подорожчала майже на 85% за рік

Оренда квартир на Харківщині подорожчала майже на 85% за рік
Вартість оренди житла в Україні продовжує зростати, а найвищі темпи читать далее
02-07, 00:08
Хто така Анна Насобіна, яка постраждала разом із Єрмолаєвим у Монако?

Хто така Анна Насобіна, яка постраждала разом із Єрмолаєвим у Монако?
Під час розслідування вибуху, що стався ввечері 29 червня в читать далее
02-07, 00:00
У Монако затримали іноземця у справі про замах на Вадима Єрмолаєва

У Монако затримали іноземця у справі про замах на Вадима Єрмолаєва
У Монако правоохоронці затримали іноземця в межах розслідування вибуху біля читать далее
01-07, 23:57
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026