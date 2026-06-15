Німеччина розгромила Кюрасао 7:1 на старті чемпіонату світу-2026

Збірна Німеччини з футболу впевнено розпочала виступ на чемпіонаті світу-2026, розгромивши дебютанта турніру Кюрасао з рахунком 7:1. Матч першого туру групи Е відбувся 14 червня на стадіоні NRG Stadium у Г’юстоні, США. Команда Юліана Нагельсманна не залишила супернику шансів, продемонструвавши високу результативність та повний контроль над перебігом зустрічі. Попри історичний гол збірної Кюрасао, фаворит швидко повернув собі перевагу і довів справу до найбільшої перемоги на турнірі станом на сьогодні. Успішний старт дозволив німцям очолити групу ще до завершення першого туру.

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Рахунок у матчі було відкрито вже на шостій хвилині. Півзахисник Фелікс Нмеча скористався передачею Флоріана Вірца та точним ударом відправив м’яч у дальній кут воріт суперника. Збірна Німеччини з перших хвилин нав’язала високий темп та створила низку небезпечних моментів біля штрафного майданчика Кюрасао.

Неочікувано для багатьох дебютанти Мундіалю змогли відповісти на 21-й хвилині. Лівано Комененсія зрівняв рахунок та вписав своє ім’я в історію футболу, забивши перший гол збірної Кюрасао на чемпіонатах світу. М’яч влетів у ворота досвідченого Мануеля Ноєра, для якого цей турнір став уже п’ятим у кар’єрі після чемпіонатів світу 2010, 2014, 2018 та 2022 років.

Окрім ювілейного досягнення, Ноєр встановив ще один рекорд. У віці 40 років і 79 днів він став найстаршим футболістом в історії збірної Німеччини, який брав участь у великому міжнародному турнірі. Досвідчений воротар продовжує залишатися ключовою фігурою Бундестім навіть через понад півтора десятиліття після свого дебюту на світовій першості.

Наприкінці першого тайму німці повернули контроль над результатом. На 38-й хвилині Ніко Шлоттербек після подачі Натаніеля Брауна головою вивів свою команду вперед. Уже в компенсований час арбітр призначив пенальті за порушення правил проти Нмечі, а Кай Гаверц впевнено реалізував одинадцятиметровий удар, зробивши рахунок 3:1.

Після перерви фаворит остаточно зняв питання щодо переможця. На 47-й хвилині Джамал Мусіала довів перевагу до трьох м’ячів після передачі Йозуа Кімміха. Надалі збірна Кюрасао дедалі частіше припускалася помилок у захисті, чим суперник успішно користувався.

П’ятий гол Німеччини на 68-й хвилині записав на свій рахунок Натаніель Браун, який завершив комбінацію після ефектної передачі п’ятою від Деніза Ундава. За десять хвилин Ундав уже сам відзначився забитим м’ячем, скориставшись помилкою оборони та вразивши порожні ворота.

Крапку в матчі поставив Кай Гаверц. На 88-й хвилині нападник оформив дубль та встановив остаточний рахунок 7:1. Для Німеччини ця перемога стала однією з найбільш результативних на чемпіонатах світу за останні роки та продемонструвала серйозність намірів команди боротися за титул.

Наступний матч німці проведуть 20 червня проти Кот-д’Івуару. Збірна Кюрасао 21 червня зустрінеться з Еквадором. В іншому поєдинку першого туру групи Е саме Кот-д’Івуар та Еквадор визначать другого претендента на лідерство у квартеті.

Чемпіонат світу-2026 проходить у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня. Турнір став першим в історії, де виступають 48 національних команд. Учасники поділені на 12 груп по чотири збірні. До плейоф вийдуть по дві найкращі команди кожної групи, а також вісім найкращих володарів третіх місць, після чого боротьба продовжиться у форматі матчів на вибування.