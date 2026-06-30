Німеччина програла Парагваю в серії пенальті та вилетіла з ЧС-2026

Збірна Німеччини завершила виступ на чемпіонаті світу-2026, поступившись Парагваю в матчі 1/16 фіналу. Поєдинок, який відбувся 29 червня на стадіоні Boston Stadium у Фоксборо (штат Массачусетс, США), завершився внічию 1:1 в основний та додатковий час, а в серії післяматчевих пенальті південноамериканська команда перемогла з рахунком 4:3.

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Німецька збірна володіла територіальною та ігровою перевагою протягом більшої частини зустрічі, однак першими забили саме футболісти Парагваю. На 42-й хвилині Хуліо Енсісо скористався контратакою своєї команди та відкрив рахунок. Для парагвайців цей м’яч став важливим психологічним фактором перед другою половиною гри, адже до перерви вони здебільшого оборонялися та стримували позиційні атаки суперника.

Після відновлення гри команда Німеччини швидко зрівняла рахунок. На початку другого тайму Кай Гаверц завдав результативного удару, записавши на свій рахунок третій і, як згодом виявилося, останній гол на турнірі. Після цього обидві збірні створили ще кілька небезпечних моментів, однак реалізувати їх не змогли, і матч перейшов в овертайм.

У додатковий час Німеччина була близькою до перемоги. Наприкінці першого екстратайму Йонатан Та відправив м’яч у сітку воріт Парагваю, однак після перегляду епізоду арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши порушення правил проти голкіпера. Це рішення залишило рахунок незмінним і перевело гру до серії пенальті.

У післяматчевій серії точніше діяли футболісти Парагваю. Вони реалізували чотири удари, тоді як збірна Німеччини припустилася вирішальних помилок і програла з рахунком 3:4. Завдяки цьому результату парагвайська команда продовжила боротьбу за трофей та вийшла до 1/8 фіналу світової першості.

Поразка стала черговим невдалим результатом для німецької збірної на турнірі. Ще на груповому етапі команда поступилася Еквадору в заключному матчі квартету, а в плейоф не змогла пройти першого суперника. Для Парагваю Німеччина традиційно залишається одним із принципових опонентів на чемпіонатах світу. Під час мундіалю 2002 року команди також зустрічалися в першому раунді плейоф, і тоді німці здобули мінімальну перемогу лише завдяки голу, забитому за кілька хвилин до завершення основного часу.

Виліт Німеччини означає, що один із фаворитів турніру достроково завершив боротьбу за титул. Парагвай, своєю чергою, продовжить виступ у плейоф, де боротиметься за місце у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026.