Німеччина програла Парагваю в серії пенальті та вилетіла з ЧС-2026
2026-30-06    115

Німеччина програла Парагваю в серії пенальті та вилетіла з ЧС-2026

Збірна Німеччини завершила виступ на чемпіонаті світу-2026, поступившись Парагваю в матчі 1/16 фіналу. Поєдинок, який відбувся 29 червня на стадіоні Boston Stadium у Фоксборо (штат Массачусетс, США), завершився внічию 1:1 в основний та додатковий час, а в серії післяматчевих пенальті південноамериканська команда перемогла з рахунком 4:3.

В тему: Визначилися всі учасники плейоф чемпіонату світу-2026

Німецька збірна володіла територіальною та ігровою перевагою протягом більшої частини зустрічі, однак першими забили саме футболісти Парагваю. На 42-й хвилині Хуліо Енсісо скористався контратакою своєї команди та відкрив рахунок. Для парагвайців цей м’яч став важливим психологічним фактором перед другою половиною гри, адже до перерви вони здебільшого оборонялися та стримували позиційні атаки суперника.

Після відновлення гри команда Німеччини швидко зрівняла рахунок. На початку другого тайму Кай Гаверц завдав результативного удару, записавши на свій рахунок третій і, як згодом виявилося, останній гол на турнірі. Після цього обидві збірні створили ще кілька небезпечних моментів, однак реалізувати їх не змогли, і матч перейшов в овертайм.

У додатковий час Німеччина була близькою до перемоги. Наприкінці першого екстратайму Йонатан Та відправив м’яч у сітку воріт Парагваю, однак після перегляду епізоду арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши порушення правил проти голкіпера. Це рішення залишило рахунок незмінним і перевело гру до серії пенальті.

У післяматчевій серії точніше діяли футболісти Парагваю. Вони реалізували чотири удари, тоді як збірна Німеччини припустилася вирішальних помилок і програла з рахунком 3:4. Завдяки цьому результату парагвайська команда продовжила боротьбу за трофей та вийшла до 1/8 фіналу світової першості.

Поразка стала черговим невдалим результатом для німецької збірної на турнірі. Ще на груповому етапі команда поступилася Еквадору в заключному матчі квартету, а в плейоф не змогла пройти першого суперника. Для Парагваю Німеччина традиційно залишається одним із принципових опонентів на чемпіонатах світу. Під час мундіалю 2002 року команди також зустрічалися в першому раунді плейоф, і тоді німці здобули мінімальну перемогу лише завдяки голу, забитому за кілька хвилин до завершення основного часу.

Виліт Німеччини означає, що один із фаворитів турніру достроково завершив боротьбу за титул. Парагвай, своєю чергою, продовжить виступ у плейоф, де боротиметься за місце у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026.

Boston Stadium, Бундестім, збірна Німеччини, збірна Парагваю, Йонатан Та, Кай Гаверц, Массачусетс, мундіаль, Німеччина, овертайм, Парагвай, плейоф, серія пенальті, США, ФІФА, Фоксборо, футбол, Хуліо Енсісо, чемпіонат світу 2026, ЧС-2026
Останні новини
Китайський гороскоп на липень 2026 року для всіх знаків

Китайський гороскоп на липень 2026 року для всіх знаків
Липень 2026 року стане періодом, коли практичність і вміння швидко читать далее
30-06, 14:31
Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків зодіаку
Липень 2026 року стане місяцем, коли багато рішень матимуть довгострокові читать далее
30-06, 14:25
Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА

Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА
Міністр національної оборони Польщі Владислав Камиш заявив, що Варшава може читать далее
30-06, 09:33
Ердоган заявив про зусилля Туреччини для відновлення переговорів України з РФ

Ердоган заявив про зусилля Туреччини для відновлення переговорів України з РФ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з читать далее
30-06, 09:22
Юрій Ткач: біографія та цікаві факти про українського актора і шоумена

Юрій Ткач: біографія та цікаві факти про українського актора і шоумена
Юрій Ткач — український актор, гуморист, телеведучий та учасник популярних читать далее
30-06, 09:19
Вікторія Ткач: біографія та цікаві факти про дружину шоумена Юрія Ткача

Вікторія Ткач: біографія та цікаві факти про дружину шоумена Юрія Ткача
Вікторія Ткач — українська блогерка, інфлюенсерка та дружина актора й читать далее
30-06, 09:16
Сергій Кузьміних: біографія та цікаві факти про народного депутата

Сергій Кузьміних: біографія та цікаві факти про народного депутата
Сергій Кузьміних — український політик, військовий волонтер та чинний народний читать далее
30-06, 09:14
Нові правила військового обліку для роботодавців: що змінилося з 27 червня 2026 року

Нові правила військового обліку для роботодавців: що змінилося з 27 червня 2026 року
Із 27 червня 2026 року в Україні набрали чинності зміни читать далее
30-06, 09:02
Німеччина програла Парагваю в серії пенальті та вилетіла з ЧС-2026

Німеччина програла Парагваю в серії пенальті та вилетіла з ЧС-2026
Збірна Німеччини завершила виступ на чемпіонаті світу-2026, поступившись Парагваю в читать далее
30-06, 08:58
Вадим Єрмолаєв: біографія та цікаві факти про бізнесмена

Вадим Єрмолаєв: біографія та цікаві факти про бізнесмена
Вадим Єрмолаєв — український бізнесмен із Дніпра, засновник корпорації «Алеф» читать далее
30-06, 08:56
Марокко в серії пенальті вибило Нідерланди з ЧС-2026

Марокко в серії пенальті вибило Нідерланди з ЧС-2026
Збірна Марокко вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, перемігши Нідерланди читать далее
30-06, 08:53
Бразилія вирвала перемогу у Японії та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Бразилія вирвала перемогу у Японії та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Бразилії 29 червня здобула вольову перемогу над Японією з читать далее
30-06, 08:20
У Монако стався вибух: важко поранено бізнесмена Вадима Єрмолаєва

У Монако стався вибух: важко поранено бізнесмена Вадима Єрмолаєва
Увечері 29 червня в Монако стався потужний вибух у житловому читать далее
30-06, 08:17
На узбережжі Чорного моря за місяць знайшли 56 загиблих дельфінів

На узбережжі Чорного моря за місяць знайшли 56 загиблих дельфінів
У червні 2026 року на узбережжі Чорного моря в межах читать далее
29-06, 19:25
Ощадбанк із серпня підвищить комісію за неактивні рахунки до 150 грн

Ощадбанк із серпня підвищить комісію за неактивні рахунки до 150 грн
Державний Ощадбанк із 1 серпня 2026 року змінює тарифи для читать далее
29-06, 19:21
Яке церковне свято 30 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 30 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
30 червня 2026 року православна церква вшановує Собор святих дванадцяти читать далее
29-06, 17:03
Співзасновник Fire Point закликав повернути Конституцію 1996 року

Співзасновник Fire Point закликав повернути Конституцію 1996 року
Співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив про необхідність повернення читать далее
29-06, 15:51
На якій відстані від паркану можна садити дерева у 2026 році

На якій відстані від паркану можна садити дерева у 2026 році
Власники приватних будинків і земельних ділянок в Україні не можуть читать далее
29-06, 15:28
Полуничний Місяць 2026: коли українці побачать рідкісне мікроповня

Полуничний Місяць 2026: коли українці побачать рідкісне мікроповня
У ніч проти 30 червня 2026 року жителі України та читать далее
29-06, 14:35
Таїсія Онофрійчук: біографія та цікаві факти про українську гімнастку

Таїсія Онофрійчук: біографія та цікаві факти про українську гімнастку
Таїсія Онофрійчук — українська художня гімнастка, яка за кілька років читать далее
29-06, 14:33
Теги
Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 банк блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026