Німеччина продовжила захист для українців до березня 2028 року

Німеччина продовжила дію тимчасового захисту для українців, які вже перебувають у країні, до 4 березня 2028 року. Рішення було ухвалене після продовження відповідного механізму на рівні Європейського Союзу, а чинні дозволи на проживання за §24 Закону про перебування продовжуються автоматично, без необхідності повторного звернення до відомства у справах іноземців.

Для українців, які вже мають право на тимчасовий захист у Німеччині, це означає відсутність процедури повторної подачі документів лише через завершення попереднього строку дії посвідки. Німецькі органи окремо зазначають, що відвідувати відомство у справах іноземців для продовження такого дозволу не потрібно. Для громадян України посвідки, які залишатимуться чинними на 1 лютого 2027 року, автоматично продовжуватимуться до 4 березня 2028 року.

Продовження стосується не лише права перебувати в Німеччині. Власники дозволу на проживання за §24 AufenthG зберігають доступ до німецького ринку праці та професійного навчання. Німецький уряд прямо вказує, що за наявності такого статусу доступ до роботи та Ausbildung залишається необмеженим до 4 березня 2028 року, якщо на людину не поширюються передбачені правила винятки.

Водночас для людей, які прибувають до ЄС уперше після 5 серпня 2026 року, діє інший порядок. Тимчасовий захист у Німеччині надалі не надаватимуть особам, які не виконують своїх військових обов’язків в Україні. Для військовозобов’язаних чоловіків це означає необхідність підтвердити, що військові обов’язки на них не поширюються або вони мають відповідне звільнення і тому можуть законно залишити Україну відповідно до українського законодавства.

Нова вимога не поширюється на людей, які вже проживали в Європейському Союзі під тимчасовим захистом. Німецька сторона окремо пояснює, що зміна військового статусу вже після перебування в ЄС — наприклад, досягнення призовного віку або виникнення нового обов’язку щодо військової служби — сама по собі не позбавляє таких людей чинного тимчасового захисту.

Окремо Німеччина визначила позицію щодо можливості використання системи притулку в разі відмови в тимчасовому захисті через невиконання військових обов’язків. Сам факт наявності військового обов’язку в Україні не вважається підставою для надання притулку. Водночас кожна заява на міжнародний захист має оцінюватися індивідуально з урахуванням конкретних обставин людини.

Рішення Німеччини є частиною загальноєвропейського продовження механізму тимчасового захисту. 15 липня 2026 року країни ЄС домовилися продовжити його до 4 березня 2028 року, додавши до загального підходу вимогу щодо виконання військових обов’язків в Україні. На кінець травня 2026 року тимчасовий захист у країнах ЄС мали близько 4,38 млн людей, які виїхали з України через війну.

Механізм тимчасового захисту ЄС був активований 4 березня 2022 року у відповідь на масове переміщення людей після початку повномасштабної війни. На відміну від індивідуальної процедури надання притулку, він передбачає колективний статус для визначених категорій переміщених осіб і забезпечує право на проживання, працю, житло, медичну та соціальну допомогу, а також освіту для дітей.

Паралельно Євросоюз уже готує перехід від надзвичайного режиму тимчасового захисту до довгострокових рішень. У 2025 році Рада ЄС рекомендувала державам поступово створювати можливості для переходу українців на інші підстави проживання — зокрема через роботу, освіту або сімейні обставини — а також координувати умови майбутнього добровільного повернення та реінтеграції.

Таким чином, продовження до березня 2028 року дає українцям у Німеччині додатковий час для легального проживання та роботи, однак не скасовує відмінностей між тими, хто вже перебуває під захистом, і новими заявниками. Для чоловіків, які вперше прибувають до ЄС після 5 серпня 2026 року, ключовим питанням при отриманні статусу стає підтвердження законності виїзду з України та виконання військових обов’язків.