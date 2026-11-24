Німеччина стане першою іноземною державою, яка отримає доступ до української цифрової бойової системи DELTA. Відповідний лист про наміри підписали в Берліні міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі 23 листопада. Про домовленість Міністерство оборони України повідомило 24 листопада.

Угода передбачає співпрацю у сфері розвитку, впровадження та використання цифрової екосистеми DELTA. Німецькі військові зможуть адаптувати її функціональність до потреб власних збройних сил, брати участь у створенні нових можливостей та спільно з українською стороною розвивати програмне забезпечення.

Українське оборонне відомство наголошує, що передача доступу не означатиме відкриття німецькій стороні оперативної інформації Сил оборони України. Німеччина не отримуватиме доступу до бойових або інших операційних даних українських військових. Таким чином, співпраця стосуватиметься технологічної платформи, а не розкриття поточної військової обстановки на фронті.

Окремим напрямом домовленості стане фінансування подальшого розвитку системи. Берлін планує підтримувати цей процес, зокрема через ІТ-коаліцію для України. Такий формат дозволяє залучати партнерів до створення та модернізації цифрових рішень, які використовуються українськими військовими.

Євгеній Хмара заявив, що українські технології вже пройшли перевірку безпосередньо на полі бою, а німецька технологічна експертиза допоможе масштабувати можливості платформи. За його словами, партнерство має посилити оборонну співпрацю двох держав і сприяти безпеці Європи.

DELTA є цифровою екосистемою управління бойовими діями, яку розробив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. Платформа об’єднує інструменти ситуаційної обізнаності, розвідки, планування операцій та управління бойовими завданнями. Її призначення полягає в тому, щоб забезпечити військовим доступ до структурованої інформації та спростити координацію підрозділів.

Важливість таких технологій особливо зросла під час повномасштабної війни, коли військові операції залежать від швидкості обробки великих масивів даних. Інформація про розташування противника, результати розвідки, переміщення підрозділів і виконання завдань має надходити до відповідальних командирів без зайвих затримок. Цифрові платформи дають змогу зменшити час між отриманням інформації та ухваленням рішення.

Для Німеччини співпраця з Україною означає можливість вивчати рішення, які розроблялися в умовах інтенсивної сучасної війни. Український досвід використання безпілотників, розвідки та цифрового управління становить практичний інтерес для армій країн НАТО, які адаптують власні підходи до ведення бойових дій.

Підписаний документ поки що є листом про наміри, а не остаточним договором із повним переліком юридичних зобов’язань. Наступним кроком має стати укладення окремої угоди, яка визначить практичні, технічні та правові умови використання системи. Саме в цьому документі мають бути врегульовані питання доступу, відповідальності сторін та механізмів спільного розвитку.

Паралельно під час переговорів у Берліні сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та додаткові ракети-перехоплювачі. Міністерство оборони України повідомило про попередні домовленості, однак не назвало кількості боєприпасів або конкретних строків їх передачі.