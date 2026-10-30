Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем цілувалися в церкві у Венеції
2026-30-10    159

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем цілувалися в церкві у Венеції

Нікола Пельтц опублікувала серію романтичних фотографій із чоловіком Брукліном Бекхемом під час поїздки до Венеції. На одному зі знімків 31-річна акторка та 27-річний син Девіда і Вікторії Бекхемів пристрасно цілуються в церкві. Публікація показала, як подружжя провело кілька днів в Італії та з ким зустрічалося під час подорожі.

На фотографіях, якими Пельтц поділилася в Instagram, пара прогулюється вулицями Венеції, обіймається та цілується. Закохані також покаталися на гондолі й зупинилися в розкішному готелі. Окремий кадр, на якому подружжя цілується всередині церкви, привернув увагу через незвичне для туристичних фото місце та відвертий прояв почуттів.

Знімки передають різні моменти поїздки: від прогулянок містом удвох до зустрічей із друзями та близькими. Пельтц також опублікувала фотографії з Девідом Фернішем — чоловіком британського співака Елтона Джона. Саме зі святкуванням дня народження Ферніша була пов’язана поїздка до Італії. Він є хрещеним батьком Брукліна Бекхема.

На інших кадрах акторка показала відпочинок у компанії знайомих. Серед них — син британської акторки Елізабет Герлі. Водночас центральне місце в добірці посіли спільні знімки подружжя, на яких вони демонструють близькість і проводять час разом.

Публікація Пельтц стала черговою демонстрацією її стосунків із Брукліном у соціальних мережах. Пара регулярно ділиться спільними фотографіями та особистими моментами. Цього разу акторка зосередилася не на окремій події чи професійному проєкті, а на атмосфері італійської подорожі, зустрічах із близькими та романтичному відпочинку.

Нікола Пельтц — американська акторка, яка знімалася, зокрема, у фільмах «Трансформери: Час вимирання» та «Останній володар стихій», а також у телесеріалі «Мотель Бейтсів». Вона народилася в родині американського бізнесмена та інвестора Нельсона Пельтца й колишньої моделі Клаудії Геффнер Пельтц. Окрім акторської роботи, Нікола займається режисурою: серед її проєктів — фільм «Лола», у якому вона виступила режисеркою та виконавицею головної ролі.

Бруклін Бекхем — старший син колишнього футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем. Він пробував себе у фотографії, модельному бізнесі та кулінарних проєктах. Його стосунки з Ніколою Пельтц стали публічними у 2019 році, а у квітні 2022-го пара одружилася на церемонії в Палм-Біч, штат Флорида. Девід Ферніш та Елтон Джон давно товаришують із родиною Бекхемів: Джон є хрещеним батьком Брукліна, а Ферніш також входить до близького кола родини.

Бруклін Бекхем, Венеція, Девід Ферніш, Нікола Пельтц
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