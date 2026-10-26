Нікі Мінаж може стати прессекретаркою Білого дому
2026-26-10    251

Нікі Мінаж може стати прессекретаркою Білого дому

Директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг натякнув на можливе призначення американської реперки Нікі Мінаж прессекретаркою адміністрації президента США Дональда Трампа. У соціальних мережах він опублікував відео зустрічі з виконавицею, під час якої вони обговорювали економіку, працелюбність глави держави та соціологічні опитування напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

«Пані та панове, здається, ми знайшли нового прессекретаря Білого дому!» — написав Чунг у дописі до відео. Його повідомлення привернуло увагу через можливу роль Мінаж у комунікації адміністрації Трампа, однак офіційного оголошення про її призначення не було. Наразі невідомо, чи йдеться лише про жартівливий коментар, чи сторони обговорювали будь-яку конкретну посаду.

Під час зустрічі Чунг і Мінаж торкнулися економічної ситуації у США та діяльності Трампа. Серед тем також були опитування громадської думки перед проміжними виборами до Конгресу. У відео співрозмовники критикували достовірність окремих соціологічних досліджень, які відображають настрої виборців напередодні голосування.

Мінаж є однією з найвідоміших представниць американської хіп-хоп-сцени. Вона здобула популярність завдяки альбомам, які очолювали музичні чарти, та співпраці з провідними виконавцями індустрії. Її участь у політичних дискусіях привертає увагу до взаємодії між знаменитостями та адміністрацією президента, особливо напередодні виборів, коли підтримка публічних осіб може стати частиною політичної комунікації.

Повідомлення Чунга з’явилося на тлі підготовки американських політичних сил до проміжних виборів, під час яких громадяни переобирають усіх членів Палати представників і частину Сенату. Результати голосування визначають співвідношення сил у Конгресі та можуть вплинути на здатність президента просувати законодавчі ініціативи. Для адміністрації Трампа ці вибори мають значення з погляду збереження підтримки республіканців у законодавчій владі.

Посада прессекретаря Білого дому передбачає регулярне спілкування з журналістами, пояснення рішень президента та відповіді на запитання щодо політики адміністрації. Цю роботу зазвичай доручають фахівцям із політичних комунікацій, які мають досвід взаємодії з медіа та роботи в державних структурах. Тому заява Чунга сама по собі не свідчить про те, що Мінаж справді розглядають як кандидатку на цю посаду.

Поки що Білий дім не повідомляв про кадрові зміни, пов’язані з реперкою. Не оприлюднено й інформації про можливі переговори щодо її роботи в адміністрації. Без офіційного підтвердження слова Чунга залишаються коментарем у соціальних мережах, а не оголошенням про призначення.

Білий дім, Дональд Трамп, Нікі Мінаж, Сполучені Штати Америки, Стівен Чунг
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