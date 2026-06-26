Нідерланди та Японія визначили суперників у плей-оф ЧС-2026

Збірна Нідерландів здобула перемогу над Тунісом з рахунком 3:1 у заключному матчі групи F чемпіонату світу з футболу 2026 року, а команда Японії зіграла внічию 1:1 зі Швецією. За підсумками ігор, що відбулися 26 червня у Канзас-Сіті та Арлінгтоні, нідерландці посіли перше місце в квартеті та вийшли до 1/16 фіналу, де зустрінуться зі збірною Марокко. Японія фінішувала другою і в першому раунді плей-оф зіграє проти Бразилії.

У турнірній таблиці групи F збірна Нідерландів набрала 7 очок після трьох матчів. Японія завершила груповий етап із 5 балами, Швеція здобула 4 очки, а Туніс залишився без жодного залікового пункту та припинив боротьбу за трофей. Саме різниця набраних очок визначила остаточний розподіл місць і сформувала пари наступної стадії турніру.

Поєдинок між Нідерландами та Тунісом дозволив європейській команді гарантувати собі першу сходинку в групі. Водночас нічийний результат у матчі Японії та Швеції забезпечив азійській збірній вихід до плей-оф, тоді як шведська команда, попри чотири набрані очки, опинилася поза числом учасників 1/16 фіналу.

Визначення суперників у наступному раунді стало можливим після завершення матчів інших груп. Переможець квартету F — Нідерланди — отримав у суперники Марокко, яке раніше також забезпечило собі місце серед учасників стадії на виліт. Японія, яка посіла друге місце, зустрінеться зі збірною Бразилії, що традиційно входить до числа фаворитів світової першості.

Станом на завершення матчів групи F участь у плей-оф чемпіонату світу вже гарантували собі Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія, Колумбія, Швейцарія, Канада, Бразилія, Марокко, Південно-Африканська Республіка, Кот-д’Івуар, Еквадор, Нідерланди, Японія та Швеція. Остаточний склад учасників 1/16 фіналу визначиться після завершення матчів інших груп турніру.

Чемпіонат світу 2026 року вперше проходить одночасно на території трьох країн — США, Канади та Мексики. Турнір стартував із розширеним форматом за участю 48 національних збірних, що збільшило кількість матчів і змінило структуру стадії плей-оф. Фінальний поєдинок світової першості запланований на 19 липня 2026 року.