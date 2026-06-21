Нідерланди розгромили Швецію 5:1 та очолили групу на ЧС-2026
2026-21-06    111

Нідерланди розгромили Швецію 5:1 та очолили групу на ЧС-2026

Збірна Нідерландів 20 червня здобула переконливу перемогу над Швецією з рахунком 5:1 у матчі другого туру групи F чемпіонату світу з футболу 2026 року. Поєдинок завершився дублями Браяна Броббі та Коді Гакпо, а також голом Крісенсіо Саммервілла. Для нідерландців ця перемога стала першою над шведами в історії фінальних турнірів мундіалю та дозволила команді Роналда Кумана вийти на перше місце у квартеті.

В тему: ЧС-2026 з футболу: де проходить, формат, команди та календар

Команда Нідерландів захопила ініціативу вже на старті зустрічі. На п’ятій хвилині Браян Броббі замкнув передачу Коді Гакпо, відкривши рахунок. Незабаром шведи отримали шанс відігратися, однак Віктор Дьокереш не зміг переграти воротаря суперників. На 17-й хвилині Броббі вдруге відзначився після точної передачі Дензела Думфріса, оформивши дубль ще до перерви.

Збірна Швеції намагалася скоротити відставання ще у першому таймі. Густаф Лагербільке навіть відправив м’яч у ворота, однак після перевірки епізоду взяття воріт було скасовано через офсайд. Нереалізовані моменти також мали Ясін Туре та Віктор Дьокереш, однак оборона нідерландців діяла впевнено.

Після відпочинку команда Роналда Кумана остаточно вирішила долю матчу. Уже на 48-й хвилині Коді Гакпо скористався ще одним результативним пасом Дензела Думфріса та зробив рахунок 3:0. Через сім хвилин нападник “Ліверпуля” оформив власний дубль, перегравши захисника та голкіпера Крістофера Нордфельдта. Таким чином до середини другого тайму перевага Нідерландів стала розгромною.

Єдиний м’яч збірної Швеції забив Ентоні Еланга на 59-й хвилині після передачі Александера Ісака. Після цього шведська команда ще мала кілька нагод скоротити відставання, однак реалізувати свої моменти не змогла. Остаточну крапку на 89-й хвилині поставив Крісенсіо Саммервілл, який після передачі Мемфіса Депая точним ударом із меж штрафного майданчика встановив підсумковий рахунок — 5:1.

Матч став історичним для нідерландської команди одразу з кількох причин. До цього суперники зустрічалися на чемпіонатах світу лише один раз — у 1974 році, коли поєдинок завершився безгольовою нічиєю. Таким чином Нідерланди вперше перемогли Швецію у фінальній частині мундіалю.

Крім того, команда Роналда Кумана встановила новий рекорд чемпіонатів світу, провівши 14-й поспіль матч без поразок в основний час. Серія підтвердила стабільність виступів збірної на світових першостях і дозволила їй одноосібно очолити цей рейтинг.

Після двох турів Нідерланди вийшли на перше місце у групі F, зміцнивши свої шанси на вихід до плейоф. Швеція, попри поразку, зберігає другу позицію, однак подальша боротьба за путівку до наступного етапу значною мірою залежатиме від результатів заключного туру.

Актуальна турнірна таблиця групи F:

#КомандаІВНПМ’ячіО
1🇳🇱 Нідерланди21107:34
2🇯🇵 Японія21106:24
3🇸🇪 Швеція21016:63
4🇹🇳 Туніс20021:90

Александер Ісак, Браян Броббі, Віктор Дьокереш, група F, Дензел Думфріс, Ентоні Еланга, збірна Нідерландів, збірна Швеції, Коді Гакпо, Крісенсіо Саммервілл, Крістофер Нордфельдт, Мемфіс Депай, мундіаль 2026, Нідерланди, рекорд ЧС, Роналд Куман, футбол, чемпіонат світу 2026, ЧС-2026, Швеція
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