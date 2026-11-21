Уряд Нідерландів готує нові умови перебування для українців після завершення дії тимчасового захисту 4 березня 2028 року. План передбачає три можливі сценарії: отримання спеціального перехідного документа на три роки, оформлення звичайної посвідки на проживання або добровільне повернення до України. Водночас влада має намір поступово згортати спеціальні програми підтримки та переводити переселенців на загальну систему соціального забезпечення.

За планом нідерландського уряду, перехідний документ — transitiedocument — зможуть отримати українці, які не планують повертатися додому, але не мають підстав для іншого типу посвідки на проживання. Він дозволить залишатися в країні ще до трьох років після завершення тимчасового захисту. Документ також надаватиме право працювати без окремого дозволу та навчатися за нижчою, встановленою для місцевих студентів платою.

Передбачено, що оформлення перехідного документа відбуватиметься через Службу імміграції та натуралізації Нідерландів (IND). Українцям не доведеться самостійно подавати стандартну заяву: відомство має повідомити їх про процедуру. Серед умов — відсутність загрози громадському порядку та відкликання раніше поданої заяви про надання притулку. Таким чином уряд хоче уникнути ситуації, за якої десятки тисяч людей одночасно звертатимуться по розгляд звичайного статусу біженця.

Другий варіант стосується тих, хто зможе відповідати вимогам для отримання звичайної посвідки на проживання. Підставами можуть бути робота, навчання або возз’єднання сім’ї. Нідерландська влада окремо вивчає можливість адаптувати правила робочої міграції для українців. За словами представника програмного управління з питань переміщених осіб Еріка Клавера, більшість українців працюють, однак часто мають низькооплачувані посади. Через це вони можуть не відповідати стандартним вимогам до доходу та кваліфікації, які діють для громадян країн поза межами ЄС.

Третій сценарій — добровільне повернення в Україну. Нідерландська служба повернення та виїзду (DTenV) допомагає охочим організувати поїздку: зокрема, може оплатити переліт до Польщі, звідки люди самостійно продовжують дорогу додому. Уряд заявляє про намір і надалі підтримувати тих, хто вирішить повернутися. Водночас нідерландська влада виходить із того, що більшість українців поки залишатимуться в країні.

Завершення тимчасового захисту вплине не лише на міграційний статус, а й на житло, медицину та виплати. Спеціальну допомогу на повсякденні витрати — leefgeld — планують скасувати. Натомість люди, які не матимуть достатнього доходу та відповідатимуть загальним критеріям, зможуть претендувати на звичайну соціальну допомогу bijstand. Медичне забезпечення також переведуть із спеціальної системи для переміщених осіб на загальне медичне страхування. Це означає, що українцям доведеться оформлювати стандартний страховий поліс і враховувати відповідні витрати.

Окремим питанням залишається розміщення переселенців. Спеціальні центри тимчасового проживання планують скорочувати поступово, а українців заохочуватимуть переходити до самостійної оренди або придбання житла. Автоматичної переваги під час отримання соціального житла вони не матимуть. В уряді визнають, що для людей із невисокими доходами пошук помешкання може стати складним завданням. Тому муніципальні центри не планують закривати одномоментно: їхню роботу мають згортати поступово, з урахуванням можливостей переселенців знайти інше житло.

За даними нідерландського уряду, у країні перебувають понад 135 тисяч українців, зареєстрованих у муніципалітетах. Загалом у Євросоюзі тимчасовим захистом користуються понад чотири мільйони людей, які виїхали з України через російське вторгнення. Цей механізм запровадили в березні 2022 року, щоб надати переміщеним особам право на проживання, роботу, освіту, медичну допомогу та житло без проходження тривалої індивідуальної процедури отримання притулку.

Нідерландський план поки не є остаточним законом. Підготовлені нормативні зміни мають пройти громадські консультації, оцінку Державної ради та розгляд парламенту. До цього часу чинні правила тимчасового захисту залишаються в силі. Перехідний період на три роки має стати проміжним етапом: після його завершення українцям, які захочуть і надалі жити в Нідерландах, потрібно буде відповідати вимогам звичайного дозволу на проживання або розглядати повернення.