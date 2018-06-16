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В СБУ рассказали обещанные подробности дела о покушении на Бабченко. Задержан еще один подозреваемый

В СБУ рассказали обещанные подробности дела о покушении на Бабченко. Задержан еще один подозреваемый

Подозреваемый в организации покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман выступал посредником при финансировании пророссийских политических сил в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СБУ, решение о передаче денег принималось на уровне высшего политического руководства РФ

При этом, как сообщил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, «сам Герман четко определяет свои функции как кассира». В ходе брифинга, в частности, были продемонстрированы фрагменты аудиозаписей с обсуждением передачи средств.

Как сообщает «Украинская правда», в разговоре, продемонстрированном представителем СБУ, Герман и неизвестный свидетель обсуждают необходимость убить Бабченко за то, что он перешел на украинскую сторону.

«На записи слышно, что организация покушения на убийство Бабченко и других возможных жертв принадлежит российской стороне и проводится с целью дестабилизации ситуации в Украине перед президентскими выборами. При этом Герман признает себя российским резидентом», — заявил Тиводар.

Следователь СБУ добавил, что сначала спецслужба планировала задержать Германа сразу после установления заказчиков и других исполнителей террористического акта в отношении Бабченко, но поскольку было установлено, что планируется целая серия таких убийств, то было решено провести имитацию преступления.

Тиводар также сообщил, что в ходе спецоперации СБУ удалось не только получить список потенциальных жертв, но узнать имена соорганизаторов Германа, среди которых и Вячеслав Пивоварник. 8 июня ему было объявлено о подозрении в деле об организации и подготовке теракта. Его местонахождение устанавливается.

Как сообщает «Новое Время», согласно обнародованной информации, подозреваемый в организации покушения на журналиста Борис Герман по приказу Пивоварника перевез в Украину из России трех украинских граждан, которые перед этим прошли инструктаж и обучение для проведения терактов в Ростове-на-Дону. Они должны были вылететь из Ростова-на-Дону прилететь в Москву, затем в Стамбул, а оттуда — в Киев. В СБУ утверждают, что Пивоварник из РФ оплатил эти поездки.

13 июня СБУ задержала гражданина «Т», который, по данным спецслужбы, выполнял роль руководителя этой группы.

По данным «Гордона», в своих разговорах с потенциальным киллером Алексеем Цымбалюком Герман называл Бабченко Глистом Глистовичем.

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