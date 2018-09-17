ЧМ-2018: Египет не сумел спутать карты России

На чемпионате мира ФИФА в матче группы А Уругвай на последних минутах дожал Египет — 1:0. Как выяснили журналисты «Фразы», африканцы были близки к тому, чтобы отстоять ничью.

Перед стартом турнира фаворитом группы считался Уругвай. По мнению букмекеров, Египет и Россия должны были повести борьбу за вторую путевку в плей-офф. Россияне в этом противостоянии выглядели фаворитами.

Матч Египта и Уругвая не спутал расклады в группе. Отметим, что настоящие чудеса творил вратарь африканцев, но не устоял в решающий момент.

Напомним, накануне Россия в стартовом матче турнира обыграла Саудовскую Аравию — 5:0. Таким образом, после первого тура россияне лидируют с тремя очками в группе. Также три очка у Уругвая, но он забил меньше голов.

Во втором туре, 19 июня, Россия сыграет с Египтом. 20 июня встретятся Уругвай и Саудовская Аравия. В последнем туре, 25 июня, Россия сыграет с Уругваем, а Египет — с Саудовской Аравией.

Как писала «Фраза», российская полиция будет бороться с «плохими новостями» в СМИ во время ЧМ-2018.

Также сообщалось, что Владимира Путина освистали во время церемонии открытия, а, по данным СМИ, казаки, «работающие» на чемпионате мира в России, воевали на Донбассе и в Сирии.