Главные новости за 15 июня 2018 года

Непогода в Украине: обесточены сотни населенных пунктов, в Киеве погибла девушка. В Украину пришла непогода — сразу на несколько областей страны, в том числе и на Киев, обрушилась сильная гроза. Изменения погоды привели к ряду ЧП. По данным ГСЧС, в четырех областях Украины были обесточены 295 населенных пунктов. Сообщается, что по Украине бушевали дожди с грозами и градом.

Странный инцидент во время презентации Тимошенко указал на то, куда ведет страну ее «Новый курс». Во время выступления лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко на форуме «Новый курс Украины» неизвестный мужчина вышел и разделся до пояса. «На сцену вышел какой-то парень, вручил букет Тимошенко. Затем снял футболку и... просто ушел. На теле была надпись: „Новый курс“. Удивительно, но его никто не пытался задержать», — написал журналист Роман Кравец, приложив фото случившегося.

В Киеве водитель автобуса, перевозившего школьников, умер на ходу. Сегодня, 15 июня, в районе центрального железнодорожного вокзала в Киеве произошло ДТП с участием автобуса с детьми. По данным СМИ, водитель автобуса умер за рулем. Водителю стало плохо прямо на ходу, после чего он упал на руль и потерял сознание. В итоге останавливать транспорт с 25 детьми на борту пришлось учителю, ехавшему вместе с ними. Перед этим неуправляемый автобус успел задеть Chevrolet Lacetti.

Стала известна причина взрыва автомобиля в Киеве, едва не стоившего жизни четверым детишкам. Владелец взорвавшейся в Соломенском районе Киева «Волги» задержан в Ровенской области, где он пытался скрыться от правосудия. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Арсен Аваков. В частности, по словам чиновника, мужчина, судя по всему, заложил взрывное устройство, чтобы проучить будущих воров. Якобы прежде у него уже выкрадали инструменты из машины.

В деле о взрыве автомобиля в Киеве, ранившего четверых детей, всплыли любопытные подробности. Владельцем автомобиля «Волга», от взрыва которого в Святошинском районе Киева пострадали четверо детей, оказался бывший участник Антитеррористической операции. Это 41-летний офицер запаса Вооруженных Сил Украины. Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, владелец авто человек действительно на момент задержания находился в Ровенской области, однако он не сбегал после случившегося, а находился там уже какое-то время на момент взрыва. На данный момент он находится в отделении полиции в Киеве и дает свои показания.

После аварийной посадки в аэропорту «Киев» людям пришлось самим эвакуироваться и два часа ждать помощи и воды. Международный аэропорт «Киев» им. Сикорского был закрыт в ночь на 15 июня из-за аварии самолета при посадке. В частности, как сообщается, вечером 14 июня из-за сильного дождя, сопровождавшегося порывами ветра, самолет компании Bravo Airways Анталия-Киев во время посадки и торможения развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 169 пассажиров. Все они были успешно эвакуированы, никто не пострадал.

BMW на «евробляхах» снесло остановку в Ирпене, превысив скорость в 3 раза. Автомобиль BMW на высокой скорости влетел в остановку в Ирпене Киевской области. В частности, как сообщается, водитель автомобиля не справившись с управлением врезался в остановку, снес билборд, вылетел на стоянку, ударил автомобили Smart и Ford Mondeo и, наконец, остановился за микроавтобусом.

Трамп объявил торговую войну Китаю. Пекин обещает принять контрмеры. Президент США Дональд Трамп фактически объявил торговую войну Китаю, введя двадцатипятипроцентную импортную пошлину на местные товары общим объемом в 50 миллиардов долларов в год. Пекин уже обещал принять ответные меры. Как заявил Дональд Трамп, «из-за кражи интеллектуальной собственности и технологий и других нечестных торговых действий США вводят пошлину для китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии». Президент США добавил, что это товары, «связанные со стратегическим планом «Сделано в Китае-2025», который был направлен на «доминирование в растущих высокотехнологичных отраслях, они будут двигателем будущего экономического роста Китая, но повредят развитию США и других стран».

Трамп за ужином якобы назвал Крым «российским». Белый дом решил воздержаться от оценок. Президент США Дональд Трамп якобы назвал аннексированный Крым «российским». Белый дом попытался это прокомментировать. Как сообщают СМИ, ссылаясь на два дипломатических источника, во время ужина в прошлую пятницу на саммите G7 в канадском Квебеке, Дональд Трамп заявил, что «Крым является русским, потому что каждый, кто живет там, говорит по-русски».

Ученые выяснили главную причину женской измены. Американские ученые университета штата Миссури исследовали природу женской измены. Им удалось выявить основную причину такого поступка. Ученым для своего исследования пришлось целый год опрашивать жен-изменщиц в возрасте от 24 до 65 лет. В итоге получилась целая книга The Secret Lives of Cheating Wives («Тайная жизнь неверных жен»).

Американские ученые доказали, что вера в Бога продлевает жизнь. Ученые из университета штата Огайо доказали, что вера в Бога продлевает жизнь. Для этого они провели ряд исследований. Удалось выяснить, что люди, считающие себя религиозными, в среднем живут на 5,64 года дольше, чем неверующие. Для своей работы ученые взяли некрологи из 42 штатов страны, изучив длительность жизни и религиозность умерших.