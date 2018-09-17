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Трамп объявил торговую войну Китаю. Пекин обещает принять контрмеры

Трамп объявил торговую войну Китаю. Пекин обещает принять контрмеры

Президент США Дональд Трамп фактически объявил торговую войну Китаю, введя двадцатипятипроцентную импортную пошлину на местные товары общим объемом в 50 миллиардов долларов в год. Как выяснили журналисты «Фразы», Пекин уже обещал принять ответные меры.

Как заявил Дональд Трамп, «из-за кражи интеллектуальной собственности и технологий и других нечестных торговых действий США вводят пошлину для китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии». Президент США добавил, что это товары, «связанные со стратегическим планом «Сделано в Китае-2025», который был направлен на «доминирование в растущих высокотехнологичных отраслях, они будут двигателем будущего экономического роста Китая, но повредят развитию США и других стран».

Дональд Трамп добавил, что «США не могут больше терпеть потерю наших технологий и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических действий». Он считает, что это станет «первым шагом в восстановлении торгового баланса с Китаем, в котором сейчас наблюдается огромный дефицит Америки».

Он пообещал, что США будут вводить дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на введенные торговые ограничения.

Так и произошло — китайское правительство заявило, что «немедленно ответит аналогичными мерами». Там подчеркнули, что «Китай не хочет торговой войны, но вынужден принять ответные меры».

Как писала «Фраза», еще в мае Белый дом распространил заявление, что Китай и США смогли договориться и не будут вести торговую войну взаимных пошлин.

Тэги: США, Китай, мир, Дональд Трамп, торговая война

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