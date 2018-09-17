Трамп объявил торговую войну Китаю. Пекин обещает принять контрмеры

Президент США Дональд Трамп фактически объявил торговую войну Китаю, введя двадцатипятипроцентную импортную пошлину на местные товары общим объемом в 50 миллиардов долларов в год. Как выяснили журналисты «Фразы», Пекин уже обещал принять ответные меры.

Как заявил Дональд Трамп, «из-за кражи интеллектуальной собственности и технологий и других нечестных торговых действий США вводят пошлину для китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии». Президент США добавил, что это товары, «связанные со стратегическим планом «Сделано в Китае-2025», который был направлен на «доминирование в растущих высокотехнологичных отраслях, они будут двигателем будущего экономического роста Китая, но повредят развитию США и других стран».

Дональд Трамп добавил, что «США не могут больше терпеть потерю наших технологий и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических действий». Он считает, что это станет «первым шагом в восстановлении торгового баланса с Китаем, в котором сейчас наблюдается огромный дефицит Америки».

Он пообещал, что США будут вводить дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на введенные торговые ограничения.

Так и произошло — китайское правительство заявило, что «немедленно ответит аналогичными мерами». Там подчеркнули, что «Китай не хочет торговой войны, но вынужден принять ответные меры».

Как писала «Фраза», еще в мае Белый дом распространил заявление, что Китай и США смогли договориться и не будут вести торговую войну взаимных пошлин.