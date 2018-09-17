На Гавайях пошел «драгоценный дождь», но местным жителям от этого не легче

На Гавайях извержение вулкана Килауэа вызвало «драгоценный дождь». Как выяснили журналисты «Фразы», фотографиями явления делятся люди в соцсетях.

Как пишет The Daily Mail, это оливины — зеленые минералы.

Сообщается, что эти камни обнаружены в горных породах.

Также они лежат просто на улицах городов и на пляжах рядом с вулканом.

Впрочем, местным жителям от этого не легче — вулкан нанес существенный урон по Гавайям.

Как писала «Фраза», по преданию, в вулкане по легенде обитает богиня огненных гор.

Ранее вулкан уже уничтожил залив и сотни домов.