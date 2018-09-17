На Гавайях пошел «драгоценный дождь», но местным жителям от этого не легче

На Гавайях извержение вулкана Килауэа вызвало «драгоценный дождь». Как выяснили журналисты «Фразы», фотографиями явления делятся люди в соцсетях.
Как пишет The Daily Mail, это оливины — зеленые минералы.
Сообщается, что эти камни обнаружены в горных породах.
Также они лежат просто на улицах городов и на пляжах рядом с вулканом.
Впрочем, местным жителям от этого не легче — вулкан нанес существенный урон по Гавайям.
Как писала «Фраза», по преданию, в вулкане по легенде обитает богиня огненных гор.
Ранее вулкан уже уничтожил залив и сотни домов.