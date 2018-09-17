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В деле о взрыве автомобиля в Киеве, ранившего четверых детей, всплыли любопытные подробности

В деле о взрыве автомобиля в Киеве, ранившего четверых детей, всплыли любопытные подробности

Владельцем автомобиля «Волга», от взрыва которого в Святошинском районе Киева пострадали четверо детей, оказался бывший участник Антитеррористической операции. Как выяснили журналисты «Фразы», это 41-летний офицер запаса Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции Киева Андрея Крищенко, владелец авто человек действительно на момент задержания находился в Ровенской области, однако он не сбегал после случившегося, а находился там уже какое-то время на момент взрыва. На данный момент он находится в отделении полиции в Киеве и дает свои показания.

По информации полицейского начальника, на месте инцидента изъяли фрагменты гранаты РГД-5, однако он особо подчеркнул, что это пока лишь предварительная информация, не подтвержденная окончательно соответствующими экспертизами. Однако следствием доподлинно установлено, что взрывной предмет находился в коробке, которая взорвалась, когда одна из девочек ее открыла.

Таким образом, на данный момент правоохранители рассматривают несколько версий случившегося. В частности, что бомбу заложил владелец авто с целью наказания потенциальных воров, а также, что это сделал кто-то другой, учитывая, что автомобиль длительное время находился без присмотра.

Полиция не исключает также вероятности террористического акта — данная версия сейчас отрабатывается совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Тем не менее, по словам Крищенко, на данный момент уголовное дело открыто по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ.

О подозрении пока никому не сообщено.

Как сообщала «Фраза», 14 июня 2018 года в Святошинском районе Киева взорвался старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов. Пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет.

На следующий день Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что владелец взорвавшейся «Волги» был задержан в Ровенской области, где он якобы пытался скрыться от правосудия.

Тэги: автомобиль, Киев, взрыв, граната, дети, Арсен Аваков, криминал, антитеррористическая операция, Андрей Крищенко

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