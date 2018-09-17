Российская полиция будет бороться с «плохими новостями» в СМИ во время ЧМ-2018

Во время проходящего чемпионата мира ФИФА российским полицейским дали указание бороться с «плохими новостями» в СМИ. Как выяснили журналисты «Фразы», в МВД будут отчитываться о тех, кто «порочит Родину» во время турнира, а также собираются скрывать информацию.

Об этом со ссылкой на свои источники в МВД России сообщает Reuters, корреспондент которого якобы ознакомился с копией приказа. В документе, по данным издания, говорится, что «полиция должна приостановить размещение в СМИ сведений о результатах оперативно-розыскных и предупредительно-профилактических мероприятий в период с 5 июня до 25 июля».

Как пишет издание, представитель межрегионального профсоюза сотрудников полиции Владимир Воронцов подтвердил подлинность приказа. Сообщается, что это подтвердил и высокопоставленный сотрудник полиции в одном из регионов РФ. Там сообщили, что «есть требование не предоставлять СМИ негативную информацию и вместо этого говорить о раскрытых (преступлениях), задержаниях и так далее».

Как писала «Фраза», поведение президента РФ Владимира Путина в первый день ЧМ-2018 взбудоражило интернет.

Также Владимира Путина освистали во время церемонии открытия.

Как сообщалось, по данным СМИ, казаки, «работающие» на чемпионате мира в России, воевали на Донбассе и в Сирии.