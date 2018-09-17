Две трети американцев перегрузили себе мозг новостями, – ученые

Жители США слишком перегружены новостями. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи проекта Pew Research Center.

Сообщается, что сразу 68% американцев чувствуют себя измотанными и уставшими от количества новостей, ежедневно сваливающихся на них.

Ученые говорят, что такая же ситуация наблюдалась во время президентской кампании 2016 года. Отмечается, что избиратели-республиканцы перегружены новостями больше (77%), чем их оппоненты-демократы (61%).

Кроме этого выявили такой феномен: перегруженность больше распространена среди тех, кто следит за новостями невнимательно, а время от времени (78%). Среди тех, кто «поглощает» новости регулярно, усталость чувствуют 61% опрошенных жителей США. Тех, кто следит за новостями регулярно, в американском обществе сразу 65%.

Если брать расовую составляющую, то новости утомили 73% белых американцев и 55% афроамериканцев и латиноамериканцев. Было также установлено, что женщины устают от новостей чаще (71%), чем мужчины (64%).

Оценивая работу СМИ, лишь 17% американцев ответили «очень хорошо». Негативно журналистов оценили 24% опрошенных, а удовлетворены работой 58% граждан США.

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