Странный инцидент во время презентации Тимошенко указал на то, куда ведет страну ее «Новый курс»

Во время выступления лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко на форуме «Новый курс Украины» неизвестный мужчина вышел разделся до пояса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент «Украинской правды» Роман Кравец.

«На сцену вышел какой-то парень, вручил букет Тимошенко. Затем снял футболку и... просто ушел. На теле была надпись: „Новый курс“. Удивительно, но его никто не пытался задержать», — написал журналист, приложив фото случившегося.

Как сообщает «Украинская правда», после этого Тимошенко заявила, что «это экспромт, но он оживит наш форум». При этом, как рассказал корреспондент издания Роман Романюк, неизвестный мужчина якобы сказал, что «курс Тимошенко — вниз, а не вверх». Как видно на фото, туда же указывает стрелка на его спине.

На стрелку обратили внимание также пользователи соцсетей.

Другие порадовались, что он не стал снимать штаны, как скандальный журналист Виталий Сердюк.

По данным «Интерфакс-Украина», перед тем как раздеться молодой человек с цветами в руках произнес: «Я вас очень люблю, я вам очень верю. Мы хотим в Европу».

Было ли это частью презентации или провокацией, остается только догадываться. Никаких официальных комментариев на момент написания новости от заинтересованных лиц не поступало.