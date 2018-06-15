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Ученые выяснили главную причину женской измены

Ученые выяснили главную причину женской измены

Американские ученые университета штата Миссури исследовали природу женской измены. Как выяснили журналисты «Фразы», им удалось выявить основную причину такого поступка.

Как пишет издание Independent, ученым для своего исследования пришлось целый год опрашивать жен-изменщиц в возрасте от 24 до 65 лет. В итоге получилась целая книга The Secret Lives of Cheating Wives («Тайная жизнь неверных жен»).

Как выяснилось, главной причиной измен жен является их любовь к собственным мужьям.

Такой парадокс объясняется «желанием избежать развода путем удовлетворения своих сексуальных потребностей».

Ученые сообщили, что к такому методу спасти брак прибегли более половины опрошенных женщин. При этом, как заявляли такие женщины, они искренне любили своих мужей.

Изменщицы также признавались, что стали более хорошими женами и матерями, чем были до своего печального опыта.

Как писала «Фраза», итальянские ученые в ходе клинических исследований разработали специальный лекарственный препарат, который способен предотвратить женскую измену.

Тэги: мир, наука, измена, женщины

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