Синоптики прогнозируют в Украине «штормовые» выходные

В ближайшие дни, до конца недели, в Украине продолжит бушевать непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дал Гидрометцентр.

Сообщается, что дожди с грозами ожидаются практически по всей стране.

Непогода будет двигаться с западной Украины. Местами прогнозируется град. Порывы ветра будут шквальными — до 20 метров в секунду.

Отмечается, что сильнее всего дождь будет лить в столице, а также в Винницкой и Житомирской областях.

Ожидается небольшое снижение температуры воздуха.

Непогода в Украине бушевала накануне, в результате почти три сотни населенных пунктов остались без электричества.

Как писала «Фраза», из-за сильного ветра в Киеве погибла девушка.

Также появилось видео того, как молния несколько раз попала в Киевскую телевышку.