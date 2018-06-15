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Трамп за ужином якобы назвал Крым «российским». Белый дом решил воздержаться от оценок

Трамп за ужином якобы назвал Крым «российским». Белый дом решил воздержаться от оценок

Президент США Дональд Трамп якобы назвал аннексированный Крым «российским». Как выяснили журналисты «Фразы», Белый дом попытался это прокомментировать.

Как передает портал Buzzfeed, ссылаясь на два дипломатических источника, во время ужина в прошлую пятницу на саммите G7 в канадском Квебеке, Дональд Трамп заявил, что «Крым является русским, потому что каждый, кто живет там, говорит по-русски».

По данным издания, президент США также заявил, что «Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире».

Как отмечается, возможно, это было сказано в шутку.

Отмечается, что источники попросили остаться анонимными.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя эту информацию, заявила, что «не знает таких комментариев». Она добавила, что «знает, что об этом пишут, но не будет комментировать частные разговоры, в которых не участвовала».

Как писала «Фраза», Дональд Трамп отказался подписать коммюнике G7. Кроме прочего, речь шла о поддержке суверенитета и целостности Украины.

Тэги: США, Украина, Крым, Россия, политика, Дональд Трамп

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