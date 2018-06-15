Стала известна причина взрыва автомобиля в Киеве, едва не стоившего жизни четверым детишкам

Владелец взорвавшейся в Соломенском районе Киева «Волги» задержан в Ровенской области, где он пытался скрыться от правосудия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Арсен Аваков.

В частности, по словам чиновника, мужчина, судя по всему, заложил взрывное устройство, чтобы проучить будущих воров. Якобы прежде у него уже выкрадали инструменты из машины.

После взрыва хозяин сбежал, но был задержан.

Кроме того, Аваков прокомментировал два других резонансных преступления, случившихся за последние дни, посетовав, что «где-нибудь на британских островах, каждый из этих случаев был бы в центре внимания общества», «а мы — привыкли».

Как сообщала «Фраза», 14 июня 2018 года в Святошинском районе Киева взорвался старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов. Пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет.