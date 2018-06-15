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Непогода в Украине: обесточены сотни населенных пунктов, в Киеве погибла девушка

Непогода в Украине: обесточены сотни населенных пунктов, в Киеве погибла девушка

В Украину пришла непогода — сразу на несколько областей страны, в том числе и на Киев, обрушилась сильная гроза. Как выяснили журналисты «Фразы», изменения погоды привели к ряду ЧП.

По данным ГСЧС, в четырех областях Украины были обесточены 295 населенных пунктов.

Сообщается, что по Украине бушевали дожди с грозами и градом.

Сразу 173 населенных пункта сидят без электричества в Киевской области. В Василькове был поврежден детский сад, а в Глевахе веткой травмировало парня 1992 года рождения.

Еще 72 населенных пункта обесточены в Винницкой области, 31 — в Житомирской и 19 — в Черкасской областях.

Из-за сильного ветра в Киеве погибла девушка 1984 года рождения: трагедия случилась в Голосеевском районе — ее убило дерево, которое буквально раскололось. «Скорая помощь» не успела ее спасти.

Как писала «Фраза», также молния несколько раз попала в Киевскую телевышку.

Ранее синоптики говорили об ухудшении погоды в Украине.

Тэги: Киев, общество, погода, гроза

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