Доктор Комаровский назвал ТОП-7 самых полезных детских каш

Телевезионный ведущий, известный детский врач Евгений Комаровский определил 7 самых полезных для деток круп. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Комаровский рассказал в ходе одной из телепередач.

На первом месте по полезности 1 – гречка. В ней высокое содержание железа и белка.

На 2 месте – овсянка. Здесь важно знать, что овсянка, которую можно быстро приготовить – не полезна. Надо употреблять хлопья, которые следует варить, потому в оболочке крупы есть важные микроэлементы.

На 3 месте – перловая крупа. В этой каше много белка, железа, клетчатки. Перловка хорошо очищает кишечник.

На 4 месте - пшено. По словам Комаровского, это одна из самых полезных круп.

5 место - кукурузная каша.

6 место - рис. Важно знать, что белый очищенный рис – не очень полезен. Зато полезен рис бурый и неочищенный. Здесь есть клетчатка, белок, микроэлементы.

7 место - льняное семя. Это одно из немногих растений, в котором есть Омега-3.

Интересно, что одной из самых не полезных каш Комаровский считает манку.