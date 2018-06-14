Возбуждено дело против главы Федерации футбола Украины

В отношении президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко открыто дело. Как выяснили журналисты «Фразы», детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали соответствующее расследование.

Кроме Павелко под расследование попали нескольких его коллег. Речь идет о возможных злоупотреблениях в ходе финансирования из бюджета строительства футбольных полей с искусственным покрытием. Дело открыто на основании обращений неких общественных организаций, а также после публикаций материалов в СМИ.

Предварительно дело квалифицируют по ст. 366-1, ч.3 ст.368-2, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, пишет ЗН.

Интересно, что замглавы ГПУ, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий является зампредседателя Федерации футбола Украины. В связи с этим он попросил отстранить его от участия в этом деле.

Как ранее сообщалось, пользователи соцсети были возмущены фотографией Елизаветы Чаус, дочери Президента Федерации футбола Украины и главы бюджетного комитета Верховной Рады Андрея Павелко, играющейся с кубком Лиги чемпионов в салоне элитного автомобиля Range Rover.