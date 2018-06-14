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В украинский прокат выходит подборка короткометражных фильмов-номинантов на «Оскар»

В украинский прокат выходит подборка короткометражных фильмов-номинантов на «Оскар»

21 июня в украинский прокат выходит коллекция Oscar Shorts, где собраны лучшие короткометражные фильмы года по версии Американской киноакадемии. Как выяснили журналисты «Фразы», подборка состоит из пяти картин.

В день старта, 21 июня, в столичном кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоится премьерный показ.

В этом году обладателем премии «Оскар» за лучший короткометражный фильм стала британская драма «Немое дитя» Криса Овертона. Его главная героиня, 4-летняя девочка, родилась глухой — она живёт в мире тишины. Неожиданно появляется социальный работник, который учит её общаться с окружающими. Фильм основан на реальных событиях и снят на языке жестов.

США представляют две драматических остроактуальных ленты. «Начальная школа Де-Калб» Рида Ван Дайка рассказывает о реальном звонке в службу 911 во время инцидента со стрельбой в школе. Лента «Мой племянник Эммет» посвящена проблемам расизма: она возвращает зрителей в 1955 год и повествует о пожилом мужчине, который пытается защитить своего племянника от убийц.

«11 часов» — австралийская комедия о пациенте психиатра, который считает, что на самом деле он — доктор. Оба героя пытаются лечить друг друга, но всё выходит из-под контроля. Лента Дерина Сила была отмечена премией American Short Film Awards за лучшую комедию.

«Watu Wote: Все мы» — драма совместного производства Германии и Кении. В течение многих десятилетий Кения подвергалась нападкам террористов, вместе с этим росла напряженность и недоверие между мусульманами и христианами. Фильм Кати Бенрат расскажет о судьбе страны через историю простых людей, путешествующих на автобусе.

Тэги: кино, культура

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